В Евросоюзе обещают санкции против России за признание “ЛДНР”

“Если будет признание, я предложу санкции для рассмотрения – и министры решат”, – заявил он.

Боррель добавил, что в Евросоюзе подготовлен пакет санкций, который состоит из разных компонентов – на случай разных вариантов российской агрессии.

“Мы понимаем, что еще никакое окончательное решение не состоялось, и мы призываем президента [РФ Владимира] Путина продолжать уважать Минские соглашения и международное право, и будем исходить из принципа, что он не должен признавать самопровозглашенные “Донецкую и Луганскую народные республики”, – добавил он.

Заявление Борреля прозвучало до того, как Путин объявил о решении РФ официально признать “ДНР” и “ЛНР”.

Контекст:

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои “срочные” обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 февраля заявила, что оккупанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей “фактически насильно”. 20 февраля она сообщила, что эвакуированные люди лишены права на достойные условия жизни. Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить, закрыты, рассказала она. 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что “эвакуированные” самостоятельно возвращаются домой.

21 февраля стало известно, что главари боевиков “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать “ЛДНР” “республиками”.

Путин на заседании Совета безопасности РФ, выслушав тезисы российской пропаганды о “геноциде” на Донбассе, “защите русскоязычных” и о якобы отказе Киева от выполнения Минских соглашений, озвученные российскими топ-чиновниками, заявил, что примет решение относительно просьбы Госдумы признать незаконные вооруженные формирования “ЛНР” и “ДНР” “республиками”.

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