Зеленский поговорил с Байденом о “событиях последних часов”

Об этом он сообщил в Twitter.

“Обсудил события последних часов с президентом США. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с [премьер-министром Великобритании] Борисом Джонсоном”, – написал глава Украинского государства.

Обговорив події останніх годин з @POTUS. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з @BorisJohnson.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

За несколько часов до этого Зеленский провел срочные консультации с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в связи с заявлениями, которые 21 февраля прозвучали на заседании Совета безопасности РФ.

Сегодня Совет безопасности РФ рассматривал вопрос признания “независимыми республиками” незаконных вооруженных формирований “ЛДНР”. Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже Путин объявил о признании “независимости” террористов и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

Решение о признании “ЛНДР” Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, гибели украинских военнослужащих и мирных жителей, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают Украину, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент РФ Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.

Западные страны обещали, что в случае вторжения в Украины против РФ будут введены жесткие санкции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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