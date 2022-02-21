 

Петербургский ГКДЦ № 1 мог начать закупку смертельно опасного бария летом 2021 года

21.02.2022, 22:57, Новости дня
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В Петербурге промышленный барий мог попасть в ГКДЦ №1 еще летом 2021 года, а это значит, что число жертв может быть гораздо больше, чем сейчас известно. При этом производитель вещества отмечает, что медучреждение покупает барий с 2011 года, но его запрещено использовать в рентгеноскопии.

«Мы не поставляем фармсубстанции. У нас в ассортименте только химические реактивы: барий с квалификацией «Ч» (чистый) и «ЧДА» (чистый для анализов)», — заявил гендиректор компании ООО «НеваРеактив» Аркадий Камчатов.

Эксперты считают, что трагедия произошла из-за системных провалов в Смольном под руководством губернатора Александра Беглова. Чиновники по непонятной причине не смогли проконтролировать работу городских больниц.



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