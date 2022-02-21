 

Петербург стал первым в РФ по заболеваемости коронавирусом, но Беглов решил частично убрать ограничения

21.02.2022, 22:47, Новости дня
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В то время, когда Санкт-Петербург стал первым в РФ по суточной заболеваемости коронавирусом, губернатор Александр Беглов решил смягчить антиковидные ограничения в городе. По сути, он попросту пустил ситуацию на самотёк.

Градоначальник Беглов в эфире «Радио России» похвастался улучшением ситуации по ковиду в городе. Он также расширил доступ в учреждения культуры, магазины, на спортивные и зрелищные мероприятия. Останавливаться на этом губернатор не планирует.

Ограничения в городе смягчают, когда Северная столица выбивается в лидеры по числу инфицированных в России. За прошедшие сутки в Петербурге выявили более 9 тысяч случаев заболевания коронавирусом, а днём ранее называли цифру в 16 тысяч заболевших. Для сравнения, за минувшие сутки в Москве заболели около 5 тысяч человек. Кроме того, в Петербурге происходит больничный коллапс. Очереди в поликлиники тянутся во дворы, а приёма у врача приходится ждать по пять часов.



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