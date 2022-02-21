Мнение: Войска ЮВО и пограничники ФСБ ликвидировали 5 украинских диверсантов и уничтожили 2 БМП ВСУ

Войска ЮВО и пограничники ФСБ ликвидировали 5 украинских диверсантов и уничтожили 2 БМП ВСУ

Пресс-служба Южного Военного Округа сообщает, что в ходе боевых действий на границе ДНР и РФ уничтожено 5 украинских диверсантов и 2 БМП ВСУ (поражены противотанковыми средствами), которые пытались перейти границу России для поддержки одной из ДРГ. Потерь у российских военных и пограничников ФСБ принимавших участие в ликвидации украинской группы нет.

Пресс-релиз:

«Подразделение соединения Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины.21 февраля 2022 года около 6 утра мск в районе н.п. Митякинская, Ростовской обл. на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы.Для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ России запросил усиление от выделенного для оперативного прикрытия государственной границы подразделения соединения российских вооруженных сил ЮВО.В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ.Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены.В результате боестолкновения 5 нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены.Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет».Несколько ранее УНМ ДНР сообщало, что на этот участке идет бой с 2 украинскими ДРГ после того, как они подорвали артиллерийский склад армии ДНР. Также сообщалось о том, что в этом районе уничтожен чей-то БТР.

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