Когда мужчина — токсичная девочка – Личное мнение

Я, наконец-то, поняла, что именно меня смущает в муже Макеевой.

Понятно, что плиточник Ромка хорошо устроился за работящей женой. Живёт сытно. Не переработал. Вроде, похож по образу жизни на Курбанчика в период его недавно развалившегося брака.



Девочки, такие девочки. Фото: Соцсети

Однако Курбанчик, хоть и дрессировал целыми днями кота Шантика, пока его сутулая жена зарабатывала ему на отдых, производит впечатление мужчины.

Ленивого, не очень умного, лично мне — неприятного, но мужчины. Курбанчик — мальчик.

А вот Ромка «Дерзкий цитрус» — он же ведёт себя как девочка! Очень благодарная девочка, которую взяли в жёны. Мужик в этом союзе — Макеева.

Я не знаю ни одного мужчины, у которого бы на аватаре в Инстаграме стояла свадебная фотография. Это — исключительно женская тема. А у Ромки Макеевой стоит!



Фото: Соцсети

А уж как он сердечками и ангелочками дрищет — так не каждая 18-летняя истаграмщица сможет!

Вы только посмотрите, что несёт этот оголтелый в тёщиных бриджах.

Тут вам и «просыпаться сладко-сладко», и «засыпать вкусно-вкусно», и «мой ангелочек», и «райское место», и «чудесный день… эмоциональный… сильный» (да, именно с многоточиями — как у не самых умных девочек»).

А особенно мне доставил тег romana — слияние двух имён воедино. Роман и Анастасия. Как же это мило. Даже лучше тарабузиков, придуманных тётками из аудитории дома 2.

Сливаться воедино в токсичных отношениях очень любят нервические девочки.

В общем, Ромка, хоть по полу — мальчик, но по духу — абсолютная девочка: нежная, романтичная и категорически не желающая работать, как мне кажется.

Не понимаю, как и главное — зачем Макеева на таком женилась.

А вам попадались мужчины, которые в отношениях вели себя как токсичные девочки? Или сами — такие?

Чем дело кончилось? Рассказывайте!

Я вас слушаю очень внимательно.

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