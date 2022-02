«Матерь всех санкций»? О, NYET!

Американский Конгресс пока не смог согласовать пакет санкций против России, связанных с угрозой военного конфликта с Украиной.



Акция в поддержку Украины у Белого дома, Вашингтон. Фото: Kenny Holston / Getty Images

Через месяц двухпартийных переговоров (по 5 сенаторов от каждой партии) все, чего добились американские законодатели, — принятие символической, не имеющей никакой юридической силы резолюции, в которой российскому президенту рекомендовано прекратить свои угрозы в адрес Украины и НАТО.

Единственным, кто возражал даже против этого не имеющего никакой юридической силы документа, был сенатор-республиканец из Кентукки Рэнд Пол. Его отец, бывший конгрессмен Рон Пол был ведущим программы на канале RT, представляющей «альтернативный взгляд» на американскую политику, а Рэнд стал единственным сенатором, последовательно голосовавшим против «антироссийских» санкций.

Даже перед лицом войны, о неизбежности которой уже несколько недель только и говорят здешние СМИ, демократы и республиканцы снова не смогли договориться, а обещали Путину «санкции из ада», «матерь всех санкций» и прочие угрожающие эпитеты небывалых наказаний для российской экономики, финансов и персонально для российских высших чиновников и олигархов.

Но на выходе получился пшик.

Впрочем, после парламенских каникул работа над принятием санкций продолжится. Если сенаторы и конгрессмены не успеют согласовать законопроект до начала полномасштабной военной операции, они, в отличие от времен прошлого президента, готовы предоставить инициативу Джозефу Байдену, действия которого в отношении Кремля поддерживают не только однопартийцы-демократы, но и значительная часть республиканцев, включая лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, который похвалил президента за отправку дополнительных американских войск в Восточную Европу. Трампу с его непонятной симпатией к автократам, готовностью поставить на одну чашу весов данные собственных спецслужб и устные заверения российского президента о «невмешательстве» в выборы (это произошло на саммите в Хельсинки) законодатели из обеих партий совсем не доверяли по «русскому вопросу».

Байдену, несмотря на плохие рейтинги внутри страны, ворох нерешенных проблем во внутренней политике, в вопросе противостояния Путину, удалось объединить «коллективный Запад» — G7, НАТО, Европейский Союз.

Республиканец Макконнелл похвалил Байдена за отправку американских солдат в Европу на фоне обострения в Донбассе. Фото: Kent Nishimura / Getty Images

Конечно, остаются нюансы (они есть всегда, когда речь идет о позиции Германии и Франции), но Америке, как считает здешний политический бомонд, удалось выступить мировым лидером и после провала в Афганистане — это хорошая новость для 46-го президента. «Президент будет иметь подавляющую двухпартийную поддержку, чтобы использовать свои существующие исполнительные органы для введения жестких санкций против РФ в случае конфликта», — пояснил на заседании верхней палаты Конгресса лидер республиканцев Макконнелл.

Другой вопрос — в статусе закона, а не просто президентского указа, в будущем «адские санкции» будет гораздо сложнее отменить. Российские СМИ в ходе ежевечерних «пикейных» телешоу любят напоминать о том, как на протяжении долгого времени — вплоть до Обамы — в США действовала поправка Джексона — Вэника, введенная еще в 70-е годы прошлого века, когда Советский Союз препятствовал выезду евреев в Израиль. Распалась страна, открылись границы, а закон, вводящий запреты и дискриминационные тарифы в торговле, формально действовал. Пропагандисты забывают только добавить, что после «перестройки», сближения РФ и США, с 1989 года действие поправки ежегодно приостанавливалось (waiver), вводился мораторий — и так до полной отмены.

Два проекта о санкциях «за Украину» — демократический и республиканский — совпадают по большинству вопросов, но есть ряд принципиальных и очень важных различий.

«Матерь всех санкций»

Администрация Байдена поддержала законопроект сенатора-демократа, председателя комитета по международным делам Боба Менендеса, который автор «скромно» назвал «матерью всех санкций», подразумевая «всеобъмлющий и разрушительный» характер запретов, с которыми столкнется РФ и ее партнеры в случае вторжения. Важно отметить, что сенатор из Нью-Джерси пользуется поддержкой местной украинской диаспоры и

для него вопросы, связанные с Украиной, напрямую связаны с личным политическим будущим.

Законопроект Менендеса послужил отправной точкой для переговоров c республиканцами, которые затянулись более чем на четыре недели. Сенаторам нужен документ, который мог бы набрать необходимую поддержку в 60 голосов — две трети состава палаты.

«Закон о защите суверенитета Украины от 2022 года» (это его официальное название) был первоначально поддержан 38 сенаторами-демократами.

Какие ограничения накладывает «Мать всех санкций»

— серьезные санкции на российский банковский сектор и высокопоставленных военных и государственных чиновников, включая президента, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы. Президент обязан ввести санкции в отношении трех или более финансовых организаций из списка: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК Банк Открытие, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк;

— запрещает операции с первичным и вторичным суверенным долгом РФ и разрешает санкции в отношении добывающих отраслей России, а также в отношении поставщиков специализированных финансовых услуг (например, система SWIFT). Соединенным Штатам следует принять во внимание все доступные и надлежащие меры для предотвращения ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2». Конгресс поручает администрации пересмотреть свой предыдущий отказ от запрета «Северного потока — 2»;

— призывает ускорить передачу оборонных изделий для укрепления обороноспособности Украины и санкционирует дополнительную экстренную помощь в размере 500 млн долларов, дополнительно санкционируется международная военная и образовательная подготовка для Украины на сумму 3 миллиона долларов США;

— расширяет усилия США по противодействию кремлевской дезинформации и укреплению связей с ключевыми региональными партнерами, сталкивающимися с агрессией Кремля. В рамках «Фонда противодействия российскому влиянию» приоритетное внимания будет отдано оказанию помощи Украине в «борьбе с российской дезинформацией». «Расширенная поддержка» «Радио Свободная Европа»* / «Радио Свобода»* санкционирует открытие новых бюро для охвата новой аудитории в Евразийском регионе;

— «Инициатива по укреплению безопасности и экономического развития стран Балтии» подразумевает «повышение устойчивости стран Балтии к гибридной войне», оперативной совместимости с силами НАТО, усиление поддержки физической и энергетической безопасности Балтийского региона, а также смягчение экономического принуждения РФ и Китая в отношении стран Балтии;

— требует раскрытия активов и финансовой деятельности Путина и его ближайшего окружения, а также членов их семей.

Одно важное «но»: санкции включаются в случае вторжения или «эскалации боевых действий».

Как отметил президент Украины Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности: «Кому нужны санкции, если состоится вторжение»? Критики Байдена задаются вопросом: а если действия РФ окажутся в итоге грандиозным блефом, тогда новых международных санкций против Кремля вообще не будет?! Москва вошла в переговоры с Западом, ее услышали, цель Путина (хотя бы изначальная) достигнута. «Последствий», как говорят американцы, ноль?

NYET

Две недели назад сенатор Менендес заявил, что обе стороны «разделяет линия в один ярд (0,9 метра)», что дало сенаторам надежду на то, что они смогут быстро принять двухпартийный законопроект. Но как бы законодатели ни относились к Путину, свои внутрипратийные установки они соблюдали строго. В прошлом месяце законопроект сенатора-республиканца из Техаса Теда Круза о немедленном запрете «Северного потока — 2» с помощью угрозы «филибастера» (срыва голосования) был провален демократами, соблюдавшими линию Джозефа Байдена:

дружба с Германией дороже российского проекта.

(Снова оппоненты Байдена задаются вопросом: случился бы нынешний кризис, если бы санкции уже ввели? Администрация Байдена не устает повторять: они сделали ставку на дипломатию. Угроза блокировать трубопровод — оружие в этом торге).

Председатель комитета по международным делам Боб Менендес, автор закона «Матерь всех санкций». Фото: Mark Wilson / Getty Images

Законопроект республиканцев, в отличие от «матери всех санкций», предусматривает немедленное введение ряда санкций, не дожидаясь военного вторжения. На прошлой неделе республиканцы обнародовали собственный закон «О никогда не сдаваемой территории Европы» (Never Yielding Europe's Territory (NYET) с не лишенным остроумия названием — «Нет»). Первоначально поддержанный 32 из 50 сенаторов-республиканцев, он также затронет российские банки, но с так называемыми вторичными санкциями, которые наказывают организации, ведущие дела с российскими компаниями. Европейские официальные лица выразили тревогу по поводу такого предложения, потому что значительная часть торговли на континенте связана с деловыми отношениями с Россией. Республиканцы утверждают, что такие суровые меры необходимы, учитывая, что предыдущие санкции США практически не повлияли на Путина. «С Путиным мягкий подход, вероятно, не подходит», — сказал автор, сенатор Риш. Менендес сказал, что эти меры могут «разорвать наш союз с Европой» в то время, когда администрация Байдена делает упор на трансатлантическое единство. Республиканцы настаивают на немедленных санкциях, чтобы закрыть «Северный поток — 2». Полностью остановить строительство сейчас, запретить — в случае агрессии.

Закон NYET объявляет Россию «государством, поддерживающим терроризм».

И, как говорят — последнее по месту, но не по значимости (last, but not the least), республиканский законопроект налагает немедленные санкции не менее чем на 15 российских олигархов и членов ближайшего окружения Владимира Путина, независимо от того, вторгнется ли РФ в Украину. Автор законопроекта Риш заявил, что упреждающие санкции «гарантируют, что Путин заплатит сейчас за уже начатые гибридные атаки».

Разногласия по поводу того, как поступить с «Северным потоком — 2» и вторичные санкции против банков стали двумя основными препятствиями на пути написания двухпартийного законопроекта.

Разногласия и согласования значительно замедляют процесс, словно подтверждая слова Байдена о том, что нынешние автократы убеждены, что их система работает гораздо эффективнее, чем западные демократии.

(К примеру: вышла на трибуну Думы депутат-космонавт, до того красноречием там не блиставшая, а через несколько минут неожиданно возник глава государства, до того годами не посещавший здание парламента, и — раз! — сменилась Конституция, обнулился срок. Такой оперативности в Америке нет.)

Комментируя задержку с принятием решения, сенатор Рубио (автор отдельного законопроекта о российских олигархах) отметил: «Мы (все) на одной волне. Мы просто не согласны в некоторых абзацах… Смотрите, мы же — не Дума. Это настоящая республика, где у людей есть разногласия, и у нас есть (законодательный) процесс, который работает над этим».

Таковы два варианта для российской власти: плохой и еще хуже.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

* СМИ внесены в реестр иноагентов в России

