 

Владимир Путин объявил о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР Россией

21.02.2022, 22:35, Новости дня
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Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером. Президент подписал соответствующие документы.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.

Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту РФ о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.



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