Путин объяснил последствия развертывания на Украине средств разведки НАТО

В случае развертывания радиолокационного оборудования НАТО на Украине, альянс сможет контролировать территорию России, сообщил глава российского государства Владимир Путин.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Системы управления украинскими войсками уже интегрированы с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий», — сказал глава государства.