 

В РФ после обращения Владимира Путина стали запускать фейерверки

21.02.2022, 22:35, Новости дня
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После обращения Владимира Путина, в котором он объявил о признании ЛНР и ДНР, начали запускать фейерверки, сообщают очевидцы.

О признании  независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик сообщил Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером. Президент подписал соответствующие документы.

Президент РФ Владимир Путин ранее в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.

Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту РФ о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.



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