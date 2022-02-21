В РФ после обращения Владимира Путина стали запускать фейерверки

После обращения Владимира Путина, в котором он объявил о признании ЛНР и ДНР, начали запускать фейерверки, сообщают очевидцы.

О признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик сообщил Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером. Президент подписал соответствующие документы.

Президент РФ Владимир Путин ранее в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.

Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту РФ о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.