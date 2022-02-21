Бигуди не понадобятся: простой трюк с тазом для идеальных кудрей

Красивые локоны – мечта каждой женщины. Но каждый день спать на бигудях или портить волосы плойкой – далеко не самый лучший вариант. А что если все, что вам нужно, это тазик с теплой водой? Каким бы необычным это ни казалось, трюк наделал много шума в социальных сетях. Самый простой способ завивки без вреда для волос.

Шелковистые, красиво оформленные локоны

Те, кто часто носит локоны, хорошо знают – красивые кудри вовсе не являются случайным стечением обстоятельств. Напротив. Такая укладка требует тщательного ухода и отточенных приемов. Что же делать, чтобы усмирить кудрявые от природы волосы и придать им ухоженный, аккуратный вид? Какие способы стоит попробовать? Простой трюк с тазиком оценили все, недаром видео набрало больше 50 миллионов просмотров в Сети. Это так просто, что на первый взгляд даже не верится. Но достаточно один раз попробовать, чтобы определить, подходит ли этот способ вам.

Как получить красивые локоны

Каков секрет этого метода? Тазик, наполненный водой, в которую волосы погружаются несколько раз, чтобы оптимизировать увлажнение и блеск. В результате этого получаются красивые, шелковистые, четко очерченные и объемные локоны.

Инструкция для новичка:

1. Вымойте волосы как обычно, ополосните.

2. Наполните тазик (достаточно большой, чтобы в него можно было погрузить волосы) теплой водой.

3. Наклоните голову вперед, нанесите на волосы несмываемый кондиционер и крем для завивки.

4. Расчешите и разберите руками волосы, чтобы они хорошо распутались.

5. Погрузите волосы (только длину, не нужно погружать кожу головы) в тазик на несколько секунд, затем выньте их из воды.

6. Взъерошьте и скрутите волосы. Эта техника заключается в том, что вы берете кончики волос рукой и скручиваете их к корням, оказывая легкое давление. Этот жест помогает лучше структурировать естественные локоны.

7. Теперь снова опускаем голову в таз и даем волосам намокнуть в теплой воде. Повторяйте операцию 3-5 раз. Те, кто уже опробовал эту технику, советуют накрутить волосы на передней части головы, затем по одному разу с каждой стороны и закончить скручиванием волос на затылке, чтобы не забыть какую-либо область волос.

8. Дайте высохнуть естественным путем.

Заключение

Конечно, этот способ тоже требует определенного времени. Самая большая сложность заключается в том, что сушка феном сведет к нулю все ваши усилия, а ждать, пока волосы полностью просохнут, не всегда есть время. Но, с другой стороны, этот способ позволяет создать аккуратные локоны без вреда для волос, а потому явно имеет шанс на существование.