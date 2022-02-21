Цвет желтка: какие яйца полезнее всего съедать каждый день

Люди употребляют яйца уже не одну сотню лет. Но в последние годы продукт вызывает много споров и среди врачей, и среди людей, не имеющих медицинского образования. Вредно ли есть яйца каждый день? Как правильно употреблять продукт, чтобы не навредить здоровью? Повышают ли яйца концентрацию холестерина? Как влияет цвет желтка и скорлупы на их качество? Ответы на эти вопросы можно узнать из разделов статьи.

Полезно ли включать яйца в повседневный рацион?

Конечно, продукт представляет ценность для организма.

Протеины, которые содержатся в яйцах, позволяют поддерживать здоровье мышц. Продукт хорошо усваивается, быстро утоляет голод. Холестерин, который содержится в желтке, не имеет ничего общего с веществом, вызывающим появление “бляшек” на стенках сосудов. Бояться его не следует. Напротив, умеренное употребление такого холестерина приносит пользу. Съедать по два яйца в сутки можно. Но не стоит делать это на регулярной основе. Избыток липидов и белков, которые входят в состав продукта, плохо сказывается на работе почек и печени. И способствует набору веса.

В каких яйцах больше пользы?

Чтобы ответить на этот вопрос, важно обратиться к составу продукта и к изменениям, которые происходят в процессе термической обработки. Протеины из сырых яиц усваиваются медленнее, чем из жареных или вареных.

Но при термической обработке продукт утрачивает часть полезных компонентов: фосфора, калия, витаминов. Есть ли вероятность заражения сальмонеллезом после употребления сырых яиц? Да, но небольшая. Магазинные продукты проходят пастеризацию. А если человек употребляет сырые яйца, снесенные собственной курицей? Даже в этом случае вероятность заражения очень мала. Из 30 тысяч яиц сальмонеллы присутствуют только в одном. Конечно, перед употреблением яйца лучше мыть. Это никогда не будет лишним.

Влияет ли цвет скорлупы и желтка на качество продукта?

Этот вопрос интересует многих. На самом деле оттенок скорлупы не указывает на те или иные особенности.

Коричневые и белые яйца имеют одинаковый состав. На содержание холина и других полезных компонентов влияет образ жизни курицы, ее рацион.

Оттенок желтка зависит от корма, который давали птице. У яиц, полученных от несушек, он обычно более яркий.

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Таких птиц кормят зерном с добавками кукурузы, крапивы, люцерны. В более темных желтках концентрация полезных каротиноидов немного выше. Светлый оттенок не указывает на то, что яйцо испорчено или не представляет ценности для организма.

Основные правила хранения продукта

Надо ли держать яйца в холодильной камере? Обязательно ли их мыть? Ополаскивать скорлупу перед употреблением желательно. Однако мытье уничтожает не только сальмонелл, но и защитный слой на поверхности яиц. Поэтому ополаскивать продукт надо непосредственно перед приготовлением. Либо сразу после мытья помещать яйца в холодильник, чтобы они не испортились. Их нежелательно хранить в том отсеке, который располагается на дверце. Чтобы продукт оставался свежим, ему нужна постоянная температура. Лучше держать яйца на средней полке холодильника.

При отсутствии противопоказаний продукт можно включать в повседневный рацион.

Но яйца надо правильно хранить и готовить. А также употреблять в разумных пределах.