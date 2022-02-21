Мнение: Повод

Уже все, кто мог, обсмеяли твит Соловьева о том, что в четверг был задержан украинский диверсант, совершивший в пятницу подрыв автомобиля в Донецке. Характерно, что твит был отложенным и сделан через сервис Амплифер. То есть, написан еще ранее и выпущен в обозначенное время.

Ко всему, выяснилось, что видео автомобиля со взрывчаткой под мостом на пути следования колонн эвакуируемых, о котором сообщалось на следующий день, было снято вообще в 19 году, что установили по метаданным снятого ролика. В ту же кассу и записанные за два дня до заявлений о введении чрезвычайного положения выступления Пушилина и Пасечника. Ну, и масса других фейков, распространяемых госпропагандой.

Все это накладывается на относительно привычную ситуацию в ДНР-ЛНР, которую выдают за абсолютно нетерпимую и экстремальную.

Можно с изрядной долей уверенности предполагать, что речь идет о создании информационного повода для угрозы вторжения. Пока вторжения нет, но угроза вполне существует. Правда, информационный повод с таким количеством фейков и примитивных проколов выглядит крайне неубедительно, но здесь в ход идет классическая тактика — отрицать все, что не вписывается в официальную версию.

В свое время так же поступили американцы, наглухо игнорировавшие падение третьего небоскреба, в который вообще никто не врезался. Ларчик открывался просто — по плану в него должен был попасть третий самолет, но он не долетел. Что там стряслось — толком неизвестно, по официальной версии героические пассажиры скрутили террористов, и поэтому самолет упал. Или его сбили не менее героические американские военные летчики. Не так уж и важно, важно, что по плану он должен был врезаться в третий небоскреб, но не врезался. Но оставлять взрывчатку в конструкции было невозможно, поэтому взорвали, здание упало, а власти сделали морду кирпичом и в принципе игнорировали все вопросы, состряпав совершенно кретинскую версию. Но именно поэтому она и стала официальной.

Кремлевские, конечно, с исполнительским мастерством гораздо слабее американцев. Но действуют (точнее, пытаются действовать) в том же ключе. Вот вообще плевать, что вранье лезет, как вата из драного матраса. Главное — делать честные глаза. И игнорировать любые вопросы.

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