Елена Малышева напомнила о необычных свойствах оливкового масла

Елена Малышева, терапевт, и Герман Гендельман, кардиолог, напомнили о необычных особенностях оливкового масла. Они заявляют, что продукт позитивно влияет на здоровье человека и уменьшает количество смертей от онкологических заболеваний.

Специалисты рассказали о результатах исследования, где изучали оливковое масло. Работа велась 28 лет, а участвовало в исследовании около 27 000 людей. Как оказалось при систематическом употреблении продукта, 1 чайная ложка, на 20% уменьшается количество смертей от болезней сосудов и сердца. Медики дополнили, что на 17% снижается смертность от рака, если добавить оливковое масло в рацион человека. На 30% уменьшаются и риски развития всех видов деменции.

Эксперты также напомнили, что существуют и вредные для сердца привычки. Они отмечают, что долгий сон, отказ от кофе, устранение жиров из меню приводит к сердечным заболеваниям. Также сообщили, что, если сон длится больше 10 часов, то на 50% увеличиваются риски смерти от сердечной атаки.

Напомним, что американские диетологи советуют заменить маргарин и масло на оливковое масло, что приведет к улучшению состояния здоровья. Его можно использовать, как безопасную замену для остальных жиров, которые широко употребляются в развитых странах.

Источник: lenta.ru