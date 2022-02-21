Диетологи напомнили, что рыба помогает улучшать работу сердца и мозга

Американские специалисты по питанию рассказали о самых полезных для здоровья последствий употребления рыбы. Они утверждают, что наличие рыбы в рационе помогает в борьбе с заболеваниями сердца и улучшается работа мозга.

Джули Аптон, диетолог, объясняет, что рыба помогает бороться с депрессивными состояниями, благодаря ей мозг работает эффективнее. При добавлении рыбы в рацион улучшается терапия ревматоидного артрита у людей в возрасте. Если употреблять 2 порции рыбы в неделю, то можно улучшить работу сердца и снизить риски инсультов и инфарктов. Омега-3 жирные кислоты, которые имеются в жирной рыбе, необходимы для качественного сна.

Диетолог Доун Джексон Блатнер дополнила, что систематическое лакомство рыбой способствует увеличению количества серого вещества в мозгу, что позитивно повлияет на запоминание и когнитивные функции. Нехватка омега-3 жирных кислот фиксируют у людей, которые страдают депрессией. Специалист утверждает, что из исследований видно, что в странах, где употребление рыбы на высоком уровне – это Тайвань, Япония, Гонконг, имеется низкий уровень депрессий.

Источник: lenta.ru