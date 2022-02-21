 

Ползут на коленях и утопают в снегу: Попавших в пургу россиян сняли на видео

21.02.2022, 21:40, Разное
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На кадрах, снятых очевидцами, люди идут гуськом. Сильный ветер и снег делает их путь невыносимым. Видимость при этом практически
нулевая.

Также на
видео двое человек пробираются ползком на коленях, чтобы их не снесло ветром. Другой местный житель идет, но проваливается в снег почти по пояс.

Закадровый голос женщины при этом сочувствует землякам, оказавшимся на улице. Оператор отметила, что, глядя на них, вспомнила себя. Напомним, ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Сахалин, Камчатку и Курильские
острова циклон с Тихого океана принесет ураган. Он отметил, что скорость ветра будет достигать 35 метров в секунду.



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