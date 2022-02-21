В Евросоюзе ввели санкции против депутатов Госдумы России, причастных к незаконным выборам в Крыму

Ранее сегодня редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщал, что такое решение глав МИД стран Евросоюза было принято за подрыв территориальной целостности Украины и включает замораживание активов и запрет на выдачу виз.

“Евросоюз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и поэтому не признает так называемые выборы, проведенные на незаконно аннексированном

Крымском полуострове”, – говорится в решении ЕС.

В санкционный список внесли избиравшихся в оккупированном Крыму депутатов Госдумы РФ Алексея Черняка, Леонида Бабашова, Татьяну Лобач и Александра Чмыхалова, которые “работали над дальнейшей интеграцией так называемой “Республики Крым” в Российскую Федерацию”; а также руководителя местной избирательной комиссии Нину Фаустову.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Санкции за оккупацию Крыма Евросоюз ввел в 2014 году, списки расширяются, а действие ограничений периодически продлевается.

В их числе – санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (действуют до 15 марта 2022 года), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2022 года). Также были введены ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики.

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