Звезда “Спеши любить” Мэнди Мур отметила первый день рождения сына

Ровно год назад американская актриса Мэнди Мур, наиболее известная в России и мире по главной роли в мелодраме “Спеши любить”, стала мамой. 20 февраля у Мэнди и ее мужа, музыканта рок-группы Dawes Тейлора Голдсмита родился сын, которого пара назвала Августом (точно так же зовут сына принцессы Евгении, который появился на свет всего на неделю раньше). Почему актриса выбрала такое имя, она подробно объяснила в одном из своих Instagram-постов.

Накануне молодые родители устроили грандиозный детский праздник в честь первого дня рождения мальчика. Мэнди и Тейлор собрали друзей и родственников с их детьми на природе и организовали пикник. Все, начиная от пледа, заканчивая воздушными шариками, было ярко-голубого цвета, а сам именинник при этом щеголял в стильном бежевом костюмчике. Август охотно обнимался с гостями и позировал для фотографий. Кульминацией праздника стал торт с ванильным кремом и свежими ягодами, свечку на котором виновник торжества задул вместе с родителями.

Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит с сыном Августом

О романе Мэнди Мур и музыканта рок-группы Dawes Тейлора Голдсмита стало известно летом 2015 года, через полгода после расставания актрисы с мужем, рок-музыкантом Райаном Адамсом, с которым она прожила в браке 6 лет. Свадьба состоялась в конце ноября 2018-го и проходила она в обстановке строжайшей секретности на заднем дворе дома актрисы в Лос-Анджелесе. Ее платье было выполнено в стиле бохо-шик, кроме того, Мэнди отказалась от традиционного белого цвета, остановив выбор на нежно-розовом.

О том, что Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит впервые станут родителями (и что они ждут мальчика), пара рассказала в сентябре 2020 года. Об этом актриса сама сообщила в Instagram, опубликовав серию черно-белых фотографий с мужем. Сын Август родился в феврале 2021 года.