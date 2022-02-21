 

Moderna выпустит вакцины от оспы, герпеса и рака

21.02.2022, 21:25, Новости дня
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Как стало известно из официального источника, компания Moderna готовит к выходу три новые мРНК-вакцины.

Разработки, о которых было заявлено в конце прошлой недели в пресс-релизе Moderna, выступают кандидатами на мРНК-вакцину для профилактики вируса простого герпеса (ВПГ), вируса ветряной оспы и против рака контрольной точки. На сегодняшний день Moderna работает с пятью вакцинами-кандидатами против латентных вирусов, в числе которых цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барра, ВИЧ, ВПГ и ВЗВ.

По словам производителя, новые программы развития Moderna отражают потенциал фирменной технологии мРНК, способный повлиять на жизнь сотен миллионов человек. Ожидается, что вакцина против ВПГ-2 обеспечит перекрестную защиту от ВПГ-1.



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