 

Птичьи самцы имеют более крепкий иммунитет, чем самки

21.02.2022, 21:25, Новости дня
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В отличие от людей, птичьи самцы обладают более крепким иммунитетом, чем самки. Новое исследование ученых выявило, что пернатые самцы реже самок болеют гриппом и в целом не так сильно страдают от инфекционных заболеваний.

Китайские ученые исследовали различия между полами птиц в экспрессии или активности генов иммунитета у кентских ржанок. Этот распространенный вид куликов обитает на побережьях и в озерах по всему миру. К тому же, ученые обратили внимание на птичьи стаи, проживающие в высокогорных районах Китая.

Несмотря на мизерные различия в иммунной системе птиц из двух мест обитания, ученые определили доказательства этих различий между здоровьем самцов и самок.



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