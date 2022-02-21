Личное: “Оба self-made”

А вот такое письмо попробуйте разобрать подробно на предмет ходов автора.

Что верно, что не верно, почему.

margonaprudah

Здравствуйте, Эволюция.

Буду благодарна, если поможете разобраться, где я допустила ошибки и можно ли такое исправить.

Познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Он меня сразу зацепил. Работает в Штатах программистом, я тоже работаю за рубежом, но в сфере PR. Оба self-made, неглупые люди. Я его сразу стала уважать за его профессиональные достижения. А встретились мы в третьей стране, он проездом и я проездом.

Переписывались недолго, он пригласил в ресторан, я сразу согласилась. Мне показалось, что он был заинтересован в общении и на встрече мы мило общались в основном о путешествиях. Сразу же предложил и вторую встречу. Я не смогла в тот день, не было настроения, предложила другой. Он освободился достаточно поздно, я предложила снова перенести, но он настоял, что всё же хочет увидеть. Выпили по бокалу вина, погуляли, он взял меня за руку, хотел поцеловать, но я не далась, разрешила поцеловать в шею. Далее опять же вся инициатива исходила от него, писал, говорил комплименты, в целом динамика, как мне показалось, намечалась положительная.

Позвал меня в ресторан на третье свидание, ужинаем, общаемся. Предложил поехать в лаунж в отеле, где он, по его словам, часто останавливается, и выпить по коктейлю там с кальяном. Я согласилась. Я выпила совсем чуточку лишнего, но вполне могла себя контролировать. Он тоже был расслабленным. Рассказывал мне про свое увлечение скай-дайвингом. Когда из лаунжа все ушли, дошло до поцелуев, и в итоге пока я ходила в туалет, он снял в отеле номер и предложил пойти к нему и допить мой коктейль там. Я запротестовала немного, но согласилась. При этом я чётко понимала, что к сексу с ним пока не готова, но против поцелуев не возражала. В итоге пока мы целовались, нам позвонили с ресепшн и попросили либо подойти с моим паспортом, либо увы но остаться я не могу, в стране такие правила. Я сделала вид, что у меня нет с собой документов, вызвала такси, он меня проводил, принёс тысячу извинений и я уехала.

Потом состоялся такой диалог:

Он: Прости пожалуйста получилось очень неудобно.

Я: Это не твоя вина.

Он: Все равно некрасивая ситуация.

Я: Прости, но буду честна, у меня был с собой паспорт, но я не хотела секса по пьяни.

Он: Ну могли бы просто переночевать вместе.

Я: Прости, я чувствую себя немного растерянной. Я совсем одна в этой стране, ты мне нравишься, но боюсь сделать ошибку.

Он: I loved your kisses.

Я поставила сердечко к этому сообщению и на этом всё прекратилось.

Через день я поняла, что он изначально планировал легкий секс без обязательств, выбесилась и удалила наш чат со всей перепиской.

Потом подумала, что вдруг я его обидела словами про секс по пьяни, и нужно написать, но подумав, решила, что это корона, надо забыть и постараться в дальнейшем не делать ошибок с другими мужчинами. Хотелось бы понять, что именно я сделала не так.

Благодарю.