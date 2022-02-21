 

Мнение: ДНР и ЛНР просят Россию их признать

21.02.2022, 21:15, Разное
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ДНР и ЛНР официально запросили у РФ признания.
Начавшееся заседание СБ РФ также будет посвящено вопросу признания ДНР и ЛНР.
Заседание началось в открытом режиме.
Трансляция ниже.

Хочется пожелать, чтобы в ближайшее время были приняты необходимые еще с 2014 года решения, которые приведут к ликвидации нетерпимой ситуации с войной на Донбассе.

Источник: Colonel Cassad



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