Мнение: ДНР и ЛНР просят Россию их признать
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ДНР и ЛНР официально запросили у РФ признания.
Начавшееся заседание СБ РФ также будет посвящено вопросу признания ДНР и ЛНР.
Заседание началось в открытом режиме.
Трансляция ниже.
Хочется пожелать, чтобы в ближайшее время были приняты необходимые еще с 2014 года решения, которые приведут к ликвидации нетерпимой ситуации с войной на Донбассе.
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Источник: Colonel Cassad
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