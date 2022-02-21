Мнение: ДНР и ЛНР просят Россию их признать

ДНР и ЛНР официально запросили у РФ признания.

Начавшееся заседание СБ РФ также будет посвящено вопросу признания ДНР и ЛНР.

Заседание началось в открытом режиме.

Трансляция ниже.

Хочется пожелать, чтобы в ближайшее время были приняты необходимые еще с 2014 года решения, которые приведут к ликвидации нетерпимой ситуации с войной на Донбассе.

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