 

Наш ответ Rolls-Royce и Bentley: “Почта России” завернула посылку для британца, заказавшего запчасти на Lada Riva

21.02.2022, 21:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В России дали симметричный ответ на прекращение поставок запчастей для автомобилей Rolls-Royce и Bentley – отныне наша страна тоже не будет поставлять в Великобританию запчасти для изделий советского и российского автопрома. Соответствующее постановление правительства было издано утром 21 февраля.

В пресс-службе кабмина сообщили, что даже успели заблокировать одну из посылок. 72-летний житель графства Сомерсет, заказавший запчасти для своей Lada Riva (ВАЗ-21058), в итоге не получит их из-за контрсанкций. О наличии такого отправления чиновники узнали, послав запрос на “Почту России”.

К счастью, посылка с двумя стёклами фонарей и тормозным цилиндром, отправленная из Томска ещё 12 декабря, до сих пор не пересекла границу России. “Почта России” нашла её на одном из сортировочных пунктов и передала правительственной комиссии. Коробку вскрыли, а её содержимое утилизировали.

Власти предупреждают, что до снятия ограничений так будет с каждым подобным отправлением. Как долго иностранцам придётся обходиться без запчастей на российские машины, зависит только от британских властей и автопроизводителей, подчёркивают в правительстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Выполнение 5 упражнений поможет избавиться от жира на руках

20.01 / Юлия Высоцкая показала архивный снимок с венчания с Андреем Кончаловским

24.02 / Скандалы: Жерар Депардье ответит за любовь

04.06 / Диетологи назвали опасность соленых и маринованных огурцов

31.12 / Мнение: Иностранное: значит лживое. О прекрасном сливе Навального западными СМИ

21.09 / Невролог назвала ранние признаки болезни Альцгеймера

24.05 / Ольга Бузова окунулась в пучину жизненных удовольствий: “Живу так, как хочу!”

06.10 / Эндокринолог Павлова считает кашу вредной для похудения

29.01 / Собчак об интервью с Блиновской: «Пик моей карьеры»

19.07 / Личное: Умерла, а мне не жалко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика