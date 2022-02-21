Наш ответ Rolls-Royce и Bentley: “Почта России” завернула посылку для британца, заказавшего запчасти на Lada Riva

В России дали симметричный ответ на прекращение поставок запчастей для автомобилей Rolls-Royce и Bentley – отныне наша страна тоже не будет поставлять в Великобританию запчасти для изделий советского и российского автопрома. Соответствующее постановление правительства было издано утром 21 февраля.

В пресс-службе кабмина сообщили, что даже успели заблокировать одну из посылок. 72-летний житель графства Сомерсет, заказавший запчасти для своей Lada Riva (ВАЗ-21058), в итоге не получит их из-за контрсанкций. О наличии такого отправления чиновники узнали, послав запрос на “Почту России”.

К счастью, посылка с двумя стёклами фонарей и тормозным цилиндром, отправленная из Томска ещё 12 декабря, до сих пор не пересекла границу России. “Почта России” нашла её на одном из сортировочных пунктов и передала правительственной комиссии. Коробку вскрыли, а её содержимое утилизировали.

Власти предупреждают, что до снятия ограничений так будет с каждым подобным отправлением. Как долго иностранцам придётся обходиться без запчастей на российские машины, зависит только от британских властей и автопроизводителей, подчёркивают в правительстве.

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