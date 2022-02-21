Что делать Камиле? – Личное мнение

Камила, я к тебе очень хорошо отношусь и потому дам добрый совет, цена которому — олимпийское золото.

Шансов вернуться на следующую Олимпиаду у тебя, Камила, ноль.



Фото: Соцсети

Но я тебе расскажу, как ты можешь попытаться это сделать.

Попробуй превратить этот свой на сегодня ноль в номер 1: в первое место на олимпийском пьедестале.

Вот тебе пример человека, который этого достиг.

Алина Кабаева в своё время оказалась в примерно такой же ситуации, что и ты.

Ею восхищались. Её травили. Ей рукоплескал и завидовал весь мир.

Камила, в твоём возрасте Кабаева была лучшей в художественной гимнастике: завоёвывала один титул абсолютной чемпионки за другим.

Однако на Олимпиаде в Сиднее Алина уронила обруч и выиграла лишь бронзу вместо ожидаемого от неё всеми золота.

Из воспоминаний Алины:

Я думала, жизнь моя закончилась. Это не передать. Понять могут только те, кто такое пережил. Чтобы не заплакать на церемонии награждения я стояла и вспоминала все лучшие моменты моей жизни: маму, папу, бабушку, своих друзей. Как они меня все любят. Но потом я рыдала так!

Дальше было ещё хуже: из-за положительного результата допинг-теста — Ирина Винер настаивала на том, что Алине подсунули поддельные пищевые добавки, — Кабаеву дисквалифицировали на два года.

Для любого другого человека это равносильно окончательному и бесповоротному завершению спортивной карьеры: в жизни художественной гимнастки бывает одна-единственная Олимпиада. Мы все это знаем и понимаем.

Но на то Кабаева и великая чемпионка, что сделала невозможное.

Рядовые чемпионки делают сложное, но возможное. Кабаева сделала невозможное — то, что в тот момент было под силу лишь одному-единственному человеку во всём мире — ей самой.

Из воспоминаний Алины:

Во время дисквалификации я себя потеряла: не знала, что делать, не могла тренироваться, потому что соревнования через полтора года. Я уезжала с тренировок, ходила на тусовки, в ночные клубы. Я всё это видела, и слава богу, что видела. Мне это абсолютно не понравилось. И тогда я поняла, что я не достигла своей цели. Я должна стать олимпийской чемпионкой. Спорт меня оттуда вывел.

Взойти на олимпийский пьедестал, предварительно не проиграв, могут единицы. На то они и чемпионы.

Подняться на олимпийский пьедестал после проигрыша и прессинга, который сломал бы любого другого человека, смогла лишь Алина. На то она и Кабаева — великая, уникальная чемпионка в истории спорта и духа.

Камила, скажу как есть: я не уверена, что ты сможешь сделать то, что сделала в своё время Алина: невозможное.

Но попытаться приблизиться к её результату ты можешь и, пожалуй, должна.

Должна всей стране, которая с комком в горле переживала за тебя. Люди плакали вместе с тобой, Камила, а потому ты им должна.

Должна хотя бы попытаться повторить триумф Алины. Хотя бы попытаться.

А, значит, для вдохновления повесь её портрет на стену и вперёд — тренироваться.

Услышишь — будет тебе и триумфальное олимпийское золото, и заслуженная народная любовь вместо пока что заслуженного народного сочувствия.

Не услышишь — канешь в забвение плачущей девочкой, которую несправедливо обидели.

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