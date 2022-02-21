 

«Украинский фронт»

21.02.2022, 21:05, Разное
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Неустойчивое равновесие и фейки.

На «украинском фронте» — неустойчивое равновесие. Оптимизм многих комментаторов, уверенно говоривших, что налицо только «информационная война» и попытка усилить позиции перед торгом, а реального «силового» конфликта не будет, сейчас сильно поубавился. Впрочем, пока идет, в основном, война нервов. И пока сохраняется надежда, что ею все и ограничится.

Эвакуация жителей ДНР в Россию. Фото: Николай Тришин / ТАСС

Несколько дней назад статью в «Новой» я заканчивал возможностью того, что выбор в Кремле могут увидеть только между двумя вариантами: либо военный конфликт с Украиной, либо признание «ДНР»–«ЛНР», позволяющее сохранить «хорошую мину при плохой игре» и представить происходящее, как свою победу.

Вероятность именно такого развития событий в последние дни явно выросла.

Хотя очень многое из происходящего напоминает плохо поставленный спектакль:

оно или выглядит совершенно неправдоподобным, или представляет собой стремительно разоблачаемые фейки.

Например, российскому (и мировому) сообществу предлагается поверить, что эвакуация 700 тысяч человек (!), внезапно объявленная из Донецка и Луганска, связана с «резко усилившимися обстрелами» и вот-вот готовой начаться силовой операцией украинской армии в Донбассе.

Тут же предъявляется хорошо выглядящий, чисто одетый и без малейших следов битья якобы только что схваченный «украинский агент Мацанюк», охотно рассказывающий на камеру, как Киев планирует вторгнуться в Донбасс и устроить «массированный артиллерийский обстрел Донецка».

И рассказывают, как «разведка «ДНР» достала «план наступления ВСУ» (написанный почему-то на русском языке).

И показывают взорванный автомобиль начальника донецкой милиции (где «случайно» тут же оказались камеры российских федеральных телеканалов).

И начиненный взрывчаткой заминированный автомобиль на маршруте эвакуации жителей Луганска…

Правда, почти немедленно при помощи информационных технологий, о которых вожди непризнанных «республик» не имеют ни малейшего представления, выясняется, что их панические обращения были записаны за два дня до их показа и «усилившихся обстрелов». Что ролик про «заминированный автомобиль» был снят в июне 2019 года. Что на пустом УАЗике, взорвавшемся в Донецке, стояли номера, которые ранее были на куда более дорогой машине (которую взрывать ради инсценировки, видимо, пожалели). И так далее, и тому подобное.

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Что касается якобы неминуемого наступления, то что бы ни думать о руководстве Украины и ВСУ, они точно не являются самоубийцами.

Между тем,

нам предлагают поверить, что они собираются начать вторжение в Донбасс именно тогда, когда у границ Украины сосредоточена 150-тысячная российская группировка,

и когда президент Владимир Путин лично проводит учения с пусками баллистических и крылатых ракет.

Этим, впрочем, странности не заканчиваются.

Представьте себе: объявлена экстренная эвакуация 700 тысяч человек. И тут же готовы колонны автобусов, и тут же выделяются места для беженцев в Ростовской области, и тут же президент Путин распоряжается выделить им по 10 тысяч рублей, и тут же премьер Мишустин подписывает распоряжение.

В РФ было много природных и техногенных катастроф. Но ни разу еще не было такого, чтобы президент с такой скоростью принимал решения о помощи и о выделении денег жертвам. И на это адекватно реагируют все те, кто живет в РФ на нищенские пенсии. Кто годами добивается положенных им выплат преодолевая отчаянное сопротивление чиновников. Кто во время пандемии коронавирусной инфекции остался без работы и сидел в изоляции и для кого власти так и не нашли денег. Зато тут же нашли их для беженцев от придуманной опасности.

Объяснений происходящему два.

Первое: постановщики спектакля и актеры криворуки и бездарны, ничего другого сделать не способны.

Второе: они в принципе не заботятся о правдоподобности той картинки, которую рисуют на федеральном телевидении, и хотят внедрить в умы подведомственного населения. Потому что «свои» (зритель Первого канала, «Вестей» и RT) и так поверят, и не будут проверять, а на «чужих» никто и не рассчитывает.

Вот только совсем не учитывается «фактор соцсетей» и интернета, по которому мгновенно разлетаются опровержения фейков.

После этого даже самые преданные сторонники российской власти могут начать сомневаться в достоверности происходящего. А заодно и в реальности угрозы якобы неминуемого наступления Киева.

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И не помогает ни телепропаганда ненависти к «бандеровцам», ни заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что РФ «никогда ни на кого не нападала» (в Финляндии, Грузии, Турции и ряде других стран поняли, что совсем не знают своей истории), ни очередное возбуждение уголовных дел Следственным комитетом о «преступлениях ВСУ». (Кто помнит, чтобы хоть одно из предыдущих дошло хотя бы до российского суда?)

Тем не менее ситуация тревожна и недаром в информационном пространстве все время звучат слова «Гляйвиц» и «майнильский инцидент».

Мир с каждым днем выглядит все более хрупким.

Да, немного снижает напряжение обещание президентов РФ и Франции возобновить работу в «Нормандском формате», отдать приоритет дипломатическому решению текущего кризиса и сделать все возможное для его достижения, и провести «в ближайшие часы» встречу Трехсторонней контактной группы с целью получения от всех сторон обязательств по прекращению огня на линии соприкосновения. (Трехсторонняя контактная группа это та, что подписывала Минские соглашения.)

Но успокаиваться еще рано.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

Источник: Новая газета



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