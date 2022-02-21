«Украинский фронт»

Неустойчивое равновесие и фейки.

На «украинском фронте» — неустойчивое равновесие. Оптимизм многих комментаторов, уверенно говоривших, что налицо только «информационная война» и попытка усилить позиции перед торгом, а реального «силового» конфликта не будет, сейчас сильно поубавился. Впрочем, пока идет, в основном, война нервов. И пока сохраняется надежда, что ею все и ограничится.

Эвакуация жителей ДНР в Россию. Фото: Николай Тришин / ТАСС

Несколько дней назад статью в «Новой» я заканчивал возможностью того, что выбор в Кремле могут увидеть только между двумя вариантами: либо военный конфликт с Украиной, либо признание «ДНР»–«ЛНР», позволяющее сохранить «хорошую мину при плохой игре» и представить происходящее, как свою победу.

Вероятность именно такого развития событий в последние дни явно выросла.

Хотя очень многое из происходящего напоминает плохо поставленный спектакль:

оно или выглядит совершенно неправдоподобным, или представляет собой стремительно разоблачаемые фейки.

Например, российскому (и мировому) сообществу предлагается поверить, что эвакуация 700 тысяч человек (!), внезапно объявленная из Донецка и Луганска, связана с «резко усилившимися обстрелами» и вот-вот готовой начаться силовой операцией украинской армии в Донбассе.

Тут же предъявляется хорошо выглядящий, чисто одетый и без малейших следов битья якобы только что схваченный «украинский агент Мацанюк», охотно рассказывающий на камеру, как Киев планирует вторгнуться в Донбасс и устроить «массированный артиллерийский обстрел Донецка».

И рассказывают, как «разведка «ДНР» достала «план наступления ВСУ» (написанный почему-то на русском языке).

И показывают взорванный автомобиль начальника донецкой милиции (где «случайно» тут же оказались камеры российских федеральных телеканалов).

И начиненный взрывчаткой заминированный автомобиль на маршруте эвакуации жителей Луганска…

Правда, почти немедленно — при помощи информационных технологий, о которых вожди непризнанных «республик» не имеют ни малейшего представления, — выясняется, что их панические обращения были записаны за два дня до их показа и «усилившихся обстрелов». Что ролик про «заминированный автомобиль» был снят в июне 2019 года. Что на пустом УАЗике, взорвавшемся в Донецке, стояли номера, которые ранее были на куда более дорогой машине (которую взрывать ради инсценировки, видимо, пожалели). И так далее, и тому подобное.

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Что касается якобы неминуемого наступления, то что бы ни думать о руководстве Украины и ВСУ, они точно не являются самоубийцами.

Между тем,

нам предлагают поверить, что они собираются начать вторжение в Донбасс именно тогда, когда у границ Украины сосредоточена 150-тысячная российская группировка,

и когда президент Владимир Путин лично проводит учения с пусками баллистических и крылатых ракет.

Этим, впрочем, странности не заканчиваются.

Представьте себе: объявлена экстренная эвакуация 700 тысяч человек. И тут же готовы колонны автобусов, и тут же выделяются места для беженцев в Ростовской области, и тут же президент Путин распоряжается выделить им по 10 тысяч рублей, и тут же премьер Мишустин подписывает распоряжение.

В РФ было много природных и техногенных катастроф. Но ни разу еще не было такого, чтобы президент с такой скоростью принимал решения о помощи и о выделении денег жертвам. И на это адекватно реагируют все те, кто живет в РФ на нищенские пенсии. Кто годами добивается положенных им выплат — преодолевая отчаянное сопротивление чиновников. Кто во время пандемии коронавирусной инфекции остался без работы и сидел в изоляции — и для кого власти так и не нашли денег. Зато тут же нашли их для беженцев от придуманной опасности.

Объяснений происходящему — два.

Первое: постановщики спектакля и актеры криворуки и бездарны, ничего другого сделать не способны.

Второе: они в принципе не заботятся о правдоподобности той картинки, которую рисуют на федеральном телевидении, и хотят внедрить в умы подведомственного населения. Потому что «свои» (зритель Первого канала, «Вестей» и RT) и так поверят, и не будут проверять, а на «чужих» никто и не рассчитывает.

Вот только совсем не учитывается «фактор соцсетей» и интернета, по которому мгновенно разлетаются опровержения фейков.

После этого даже самые преданные сторонники российской власти могут начать сомневаться в достоверности происходящего. А заодно — и в реальности угрозы якобы неминуемого наступления Киева.

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И не помогает ни телепропаганда ненависти к «бандеровцам», ни заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что РФ «никогда ни на кого не нападала» (в Финляндии, Грузии, Турции и ряде других стран поняли, что совсем не знают своей истории), ни очередное возбуждение уголовных дел Следственным комитетом о «преступлениях ВСУ». (Кто помнит, чтобы хоть одно из предыдущих дошло хотя бы до российского суда?)

Тем не менее ситуация тревожна — и недаром в информационном пространстве все время звучат слова «Гляйвиц» и «майнильский инцидент».

Мир с каждым днем выглядит все более хрупким.

Да, немного снижает напряжение обещание президентов РФ и Франции возобновить работу в «Нормандском формате», отдать приоритет дипломатическому решению текущего кризиса и сделать все возможное для его достижения, и провести «в ближайшие часы» встречу Трехсторонней контактной группы с целью получения от всех сторон обязательств по прекращению огня на линии соприкосновения. (Трехсторонняя контактная группа — это та, что подписывала Минские соглашения.)

Но успокаиваться еще рано.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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