 

Путин заявил Шольцу и Макрону о планах признать независимость ДНР и ЛНР

21.02.2022, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что в ближайшее время подпишет указ о признании независимости ДНР и ЛНР, европейские лидеры выразили разочарование, информирует пресс-служба Кремля.

«С учетом всего этого президент РФ сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / “Россия подготовилась к новому нападению”. Волкер считает, что Путин добивается уступок от Украины и Европы

09.08 / В результате беспорядков в Бейруте пострадали более 70 силовиков

22.01 / Умер актер Арнис Лицитис

09.09 / wPolityce – ЕС шантажирует Польшу денежными штрафами и одновременно пытается узурпировать власть

23.11 / “Торчащее нижнее белье срочно спрятать!”, “Вижу шпагат и елочку”. Волочкова шокировала сеть вызывающим внешним видом

03.10 / В Сумской области по дороге в суд скончался мужчина, арестованный за убийство трехлетнего сына

20.01 / Рогозин сравнил планы построить на Украине космодром с полетом Вакулы на черте

17.08 / На МТЗ объявили о забастовке

28.12 / В Германии одна женщина укусила другую из-за собаки – полиция

27.04 / ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений тишины на Донбассе за выходные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика