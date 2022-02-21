Путин заявил Шольцу и Макрону о планах признать независимость ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что в ближайшее время подпишет указ о признании независимости ДНР и ЛНР, европейские лидеры выразили разочарование, информирует пресс-служба Кремля.

«С учетом всего этого президент РФ сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.