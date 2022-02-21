 

Массовые мероприятия разрешили проводить в «зеленой» зоне Ленобласти

21.02.2022, 21:00, Новости дня
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Региональные и муниципальные массовые мероприятия численностью до 700 человек разрешили проводить в «зеленой» зоне Ленинградской области, куда входят районы с благоприятной эпидобстановкой, сообщают власти региона.

«Разрешены муниципальные и региональные массовые мероприятия с ограничением по численности: в «красной зоне» (с неблагоприятной эпидобстановкой – прим.ВЗГЛЯД) до 350, в «желтой» – до 500, в «зеленой» – до 700 человек. Для всех остальных мероприятий (численность участников ограничена) 50, 100 и 150 (человек) соответственно», – информирует официальный Telegram-канал Ленобласти.

Также с понедельника разрешена работа кружков и секций допобразования. Дети могут посещать бассейны, фитнес-центры и спортивные организации, однако массовые и спортивные мероприятия для них остаются под запретом до 13 марта, физкультурные и спортивные мероприятия разрешены только на улице. Проведение официальных соревнований разрешено в помещениях при отсутствии зрителей.

Уточняется, что в «красную» зону Ленобласти с неблагополучной эпидситуацией входят, в частности, Всеволожский, Лодейнопольский, Подпорожский, Выборгский, Сланцевский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский и Бокситогорский районы.

Ранее в Петербурге объявили о скором снятии ограничений на плановую медпомощь.

В конце января губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о переходе Петербурга на мобилизационный режим из-за коронавируса.



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