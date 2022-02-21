Приводим в порядок ножки: трендовые тенденции педикюра на 2022 год

Чтобы ножки выглядели красивыми и ухоженными, стоит сделать стильный и оригинальный педикюр, который будет идеально подходить к создаваемому образу. В 2022 году в моде будет несколько достаточно интересных вариантов педикюра, которые по достоинству сможет оценить каждая модница. Вот несколько отличных вариантов того, как оформить ногти на ногах и продемонстрировать их красоту.

Фиолетовый, сиреневый, лавандовый

В 2022 году самым модным цветом считается оттенок Very Peri. Он отличается тем, что в нем красиво сочетаются синий цвет вместе с фиолетово-красным оттенком.

Именно поэтому, чтобы сделать модный педикюр, стоит ориентироваться на Very Peri и выбрать максимально похожие тона. Это могут быть сиреневый, фиолетовый или же лавандовый. Отлично будет смотреться фиолетовый или сиреневый цвет с красивым металлическим блеском.

Нюдовый

Если хочется чего-то максимально простого и непринужденного, то стоит выбрать для себя в качестве покрытия лак нюдовых тонов. Он пользуется большой популярностью на протяжении нескольких сезонов и останется актуальным в этом году.

Можно полностью обойтись без цветного покрытия, остановившись на бесцветном лаке. Нюдовый лак отлично подойдет для совершенно любого создаваемого образа.

Металлик

Любой оттенок, который будет иметь металлический блеск, то есть, золото, серебро, розовое золото, бронза, отлично подойдет для создания модного и стильного педикюра.

Самое главное при этом, чтобы ногти имели красивую глянцевую поверхность. Такой педикюр поможет добавить образу яркости и стиля.

Педикюр с глиттером

В 2022 году популярностью пользуется красивый и яркий блеск, который будет сопровождать нас буквально повсюду.

Именно поэтому мы сможем буквально повсюду увидеть глиттер, стразы и шиммер, в частности в маникюре, макияже, прическе и, конечно же, в дизайне педикюра. При помощи блеска можно добавить яркости педикюру.

Педикюр пастельных тонов

В 2022 году стоит для себя максимально натуральные тона, приближенные к цвету ногтевой пластины.

Также красиво будут смотреться нежные пастельные тона, в частности, такие как приглушенный розовый, синий, фиолетовый.

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Рисунки, напоминающие галактику

Космический маникюр и педикюр периодически появляются в модных трендах.

В 2022 году огромной популярностью пользуются красивые галактические рисунки на ногтях. Они добавляют определенную изюминку и притягательность создаваемому образу.

Флористический педикюр

В качестве флористических узоров могут выступать различные листья, цветы, завитки и все то, что может напоминать о весне или лете.

Стоит попробовать этот интересный и стильный нейл-арт.

Красный

Красный лак является самой настоящей классикой. которая никогда не выходит из моды и всегда остается актуальной.

Чтобы несколько разнообразить педикюр, можно добавить на ногти красивые завитки и различные оригинальные узоры.

Нейл-арт с сердечками

Этот интересный и оригинальный мини-тренд уже успел покорить сердца многих модниц.

Изначально знаменитости и инфлюенсеры начали рисовать на ногтях рук сердечки, а затем этот узор стал трендом и в педикюре.