Ученые рассказали о большой пользе черной смородины для гипертоников

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние на организм людей, страдающих гипертонией, такого продукта, как черная смородина. По словам исследователей, употребление упомянутых ягод может способствовать решению проблемы повышенного кровяного давления.

В исследовании ученых, представляющих клинику Мейо (Миннесота, США), приняли участие 14 человек преклонного возраста, составляющего в среднем 69 лет. Участники эксперимента были разделены на две группы, и в ходе него представители одного из коллективов принимали экстракт новозеландской черной смородины согласно протоколу, а второго – плацебо. Количество употребляемого ежедневно экстракта ягоды составляло 600 миллиграммов. По истечении недели научной работы медиками было проведено тестирование всех исследуемых, и его результаты показали, что у людей, употреблявших черную смородину, было снижено как систолическое, так и диастолическое кровяное давление. Как полагают специалисты, эффективность черной смородины была обусловлена наличием в ней антоциана – особого пигмента, который, к слову, и окрашивает ягоду в характерные для разных сортов цвета, черный, фиолетовый, красный или синий.

Впрочем, немаловажным аспектом позитивного влияния продукта на гипертоников исследователи считают и содержащийся в ягоде калий. Дело в том, что данный минерал обеспечивает необходимый баланс жидкости в организме, а данный фактор играет немаловажную роль в функционировании кровеносной системы. В частности, избыток жидкости в крови обусловливает увеличение нагрузки на кровеносные сосуды, и как следствие – повышение артериального давления.

“Употребляя в пищу больше продуктов с высоким содержанием калия, вы можете помочь восстановить баланс, позволяя почкам хорошо работать и снижая кровяное давление”, – подытожили эксперты.

Источник: www.medikforum.ru