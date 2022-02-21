 

Ученые рассказали о большой пользе черной смородины для гипертоников

21.02.2022, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние на организм людей, страдающих гипертонией, такого продукта, как черная смородина. По словам исследователей, употребление упомянутых ягод может способствовать решению проблемы повышенного кровяного давления.
В исследовании ученых, представляющих клинику Мейо (Миннесота, США), приняли участие 14 человек преклонного возраста, составляющего в среднем 69 лет. Участники эксперимента были разделены на две группы, и в ходе него представители одного из коллективов принимали экстракт новозеландской черной смородины согласно протоколу, а второго – плацебо. Количество употребляемого ежедневно экстракта ягоды составляло 600 миллиграммов. По истечении недели научной работы медиками было проведено тестирование всех исследуемых, и его результаты показали, что у людей, употреблявших черную смородину, было снижено как систолическое, так и диастолическое кровяное давление. Как полагают специалисты, эффективность черной смородины была обусловлена наличием в ней антоциана – особого пигмента, который, к слову, и окрашивает ягоду в характерные для разных сортов цвета, черный, фиолетовый, красный или синий.

Впрочем, немаловажным аспектом позитивного влияния продукта на гипертоников исследователи считают и содержащийся в ягоде калий. Дело в том, что данный минерал обеспечивает необходимый баланс жидкости в организме, а данный фактор играет немаловажную роль в функционировании кровеносной системы. В частности, избыток жидкости в крови обусловливает увеличение нагрузки на кровеносные сосуды, и как следствие – повышение артериального давления.

“Употребляя в пищу больше продуктов с высоким содержанием калия, вы можете помочь восстановить баланс, позволяя почкам хорошо работать и снижая кровяное давление”, – подытожили эксперты.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / На Таймыре разлилось около 20 тонн топлива

15.12 / Мнение: Одно из духовных развлечений в Царском Селе

10.09 / Поклонников удивила слишком натянутая кожа на лице ма71-летней Пугачевой

30.09 / Здание венерологической лечебницы, где лечился Есенин, признали объектом культурного наследия

27.08 / Густые и вьющиеся волосы не так хороши, как думают многие: трендовые стрижки осени, которые помогут укротить непослушные локоны

01.06 / В “Единой России” предложили ввести новые “детские” льготы

05.06 / Если линолеум скрипит при ходьбе, поможет простой способ. Понадобится уксус, аммиак, воск и полотенца

07.02 / «Забегают с автоматами, в масках»

24.04 / “Единая Россия” и Минстрой провели Всероссийский субботник

13.09 / МВД Хабаровского края сообщило о возросшем числе ДТП с участием пеших голубей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика