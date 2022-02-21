Дилара Зинатуллина обескуражила подписчиков сменой внешнего имиджа: “Рыжая Морда”

Популярная инстаблогер Дилара Зинатуллина, являющаяся женой известного рэп-исполнителя Моргенштерна, разместила на личной странице в Instagram фотоколлаж, продемонстрировавший неожиданную метаморфозу её внешнего имиджа. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

Традиционно Дилара Зинатуллина известна большинству своих фолловеров как обладательница длинных темных волос. Однако, стоит признать, красотка, подобно её звездному супругу, известна своим периодическим стремлением к эпатажу. Вот и в свежей публикации в микроблоге она несколько удивила подписчиков мини-серией фотоснимков, на которых позирует на фоне голубого бассейна с прической, окрашенной в ярко-рыжий цвет. Судя по оптимистичному выражению лица, хозяйка аккаунта испытала немалое удовольствие от преображения, а сам пост она сопроводила довольно оригинальным по уровню самоиронии хештегом “Рыжая Морда”.



Изображение взято с: [email protected]

Перемена во внешности звезды Instagram и TikTok произвела довольно неоднозначное впечатление на посетителей её страницы. В частности, некоторые подписчики явно не выразили восторга от рыжих волос красавицы, а кое-кто из них даже предположил, что у Дилары Зинатуллиной случились проблемы с психическим здоровьем. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, напротив, восприняли метаморфозу с огромным энтузиазмом, заявив, что новая прическа очень к лицу любимице. К слову, несколько фолловеров из данной категории провели визуальный анализ и отметили, что теперь блогер очень похожа вице-чемпионку Олимпийских игр Александру Трусову. За день пост набрал более 400 тысяч “лайков”.