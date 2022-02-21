 

Меган Маркл не появляется в Сети больше трех месяцев

21.02.2022, 20:45, Разное
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Поклонники королевской семьи ничего не видели и не слышали о Меган Маркл на протяжении 100 дней. Некоторые считают, что герцогиня поссорилась с принцем Гарри.
Меган Маркл не появлялась на публике уже больше трех месяцев. Фанаты забили тревогу, так как раньше герцогиня была очень активной в Сети и любила общаться с народом. Согласно данным издания New Idea, о жене принца Гарри ничего не известно 100 дней. Пока нет конкретной информации, почему так произошло и что с Меган Маркл.

Затяжное отсутствие герцогини очень удивило поклонников, поэтому они начали придумывать различные сценарии произошедшего. Некоторые утверждают, что у Меган Маркл обнаружили серьезную болезнь, поэтому она не хочет показываться публике в таком виде. Другие считают, что герцогиня вновь забеременела и страдает от сильного токсикоза. При этом большинство уверено, что причина такого длительного отсутствия в ссоре с принцем Гарри.

Последняя версия кажется весьма правдоподобной, так как ранее этот слух пустил близкий человек из окружения королевской пары. К тому же, недавно принц Гарри смотрел матч Суперкубка по американскому футбола без Меган Маркл. Известно, что герцогиня обожала спорт и старалась не пропускать важные мероприятия, но, возможно, она действительно себя плохо чувствовала. Поклонники так бы и думали, если бы принц Гарри пришел на матч один. Муж Меган Маркл появился на трибуне с кузиной, которая раньше никогда не посещала такие мероприятия. Некоторые уверены, что принцесса Евгения знает о проблемах и специально прилетела из Британии, чтобы помочь сохранить отношения.

Источник: 7days.ru



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