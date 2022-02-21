Мнение: Cоветские столовые, импортозамещение крабовых палочек и современный импорт еды

1. На днях некоторые комментаторы высказывались примерно так: «пусть мяса в советские магазины пускали из расчёта 1,5 килограмма на человека в год, но ведь были же заводские столовые, например». Вместо ответа цитирую статью из советской прессы:

https://afanarizm.livejournal.com/285493.html

Апрель 1983, «Неделя» (приложение к «Известиям»)

Собственный корреспондент газеты «Известия» Л. Левицкий, приехав в большой сибирский город Томск в рамках всесоюзной кампании по бережному отношению к хлебу, обошёл все столовые и кафе города и обнаружил: «…Уж очень много пищи остаётся в тарелках, и весьма щедрые ломти хлеба летят в ведро. В чём дело?» В ходе расследования выяснилось, что комбинат общественного питания, в который входят столовые и кафе, требует от них выполнения ежедневного плана сдачи пищевых отходов на свиноферму, которую завёл на основании очередного решения ЦК КПСС об улучшении обслуживания населения. В результате «в большинстве столовых еда готовится невкусно. Почти во всех кафе города молочный суп отдаёт пригоревшим, рожки в гарнире слепились, являют собой малоаппетитный ком, творожная запеканка – словно из опилок, хотя исходный продукт вполне доброкачественный». Клиенты не едят умышленно плохо приготовленную еду, зато план сдачи пищевых отходов на ферму выполняется и перевыполняется. Комбинат выращивает свиней, которые пойдут на приготовление несъедобной пищи, позволяющей выполнять план.

Это к вопросу качества еды в столовых. О том, мог ли попасть в заводскую столовую советский пенсионер, и что он вообще могли себе позволить сельские пенсионеры на колхозную пенсию в 12 рублей — разговор особый.

По ссылке ещё много любопытных цитат о советских реалиях. Но журналисты немного приукрашивают, конечно, в то время цензура была очень сильна. К примеру, пишут, будто молодёжь уже не знает, что такое «барак», что такое «коммуналка». И это в 1983 году, когда в бараках и коммуналках жили ещё десятки миллионов советских граждан…

А вот зарисовка со станкостроительного завода, которая объясняет, как могли советские люди разменивать своё здоровье на право встать в очередь на квартиру или на зарплату, достаточную для периодических закупок на рынке:

1 февраля 1983, «Правда»

Опубликован отчёт о визите Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. Андропова на Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе и беседе с его рабочими. Во время прогулки по цехам Андропов поинтересовался, насколько «конкурентоспособны» станки, почему рабочие не хотят работать. Начальник цеха отделочных работ Т. Комарова рассказала, что в её цехе работают в основном женщины. «Мужчины не очень-то идут к нам работать», – объяснила она. На вопрос Андропова «почему?» ответила: «Им кажется, у нас очень тяжело, поскольку производство вредное, и они себя берегут». Цех использует «недостаточно хорошие лакокрасочные материалы», из-за чего станки приходится перекрашивать по нескольку раз, а шлифовальные машинки, которыми пользуются работницы, «весят два килограмма и при работе вибрируют так, что всего человека сотрясает». Высказана обеспокоенность тем, что на завод не идёт молодёжь – и непонятно почему, ибо станочник А. Королёв зарабатывает «рублей 250».

Эти 250 рублей — хорошие по тем временам деньги. Но вот подержанную иномарку, например, было на такую зарплату не купить в принципе. Для покупки иномарки надо было или занимать номенклатурную должность, или иметь доступ к нетрудовым доходам. Например, быть директором магазина и воровать:

31 августа 1983, «Литературная газета»

В материале из Верховного суда СССР рассказывается о случае в Ростове-на-Дону: директор магазина на автомобиле «Вольво» сбил насмерть человека. Осуждён к лишению свободы был шофёр грузовика, подъехавшего вскоре к месту происшествия. Только через два года рабочего оправдали и был осуждён подлинный виновник.

2. Оказывается, такой простой на первый взгляд продукт, как крабовые палочки, до недавнего времени мы только импортировали:

https://lenta.ru/news/2022/02/17/surimi/

Россия начала производить собственный фарш для крабовых палочек сурими, об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), передает РИА Новости.

В 2021 году было произведено 8,4 тысячи тонн этого продукта из минтая, что составляет почти половину от уровня импорта. Основной объем приходится на Юго-Восточную Азию, там фарш делают из тропических или тепловодных видов рыб. Самым ценным считается сурими из минтая, в настоящее время эту нишу в основном занимает США.

Президент ассоциации Герман Зверев рассказал, что шесть тысяч тонн произвел завод на острове Шикотан, это первое предприятие, запустившее в России серийный выпуск сурими. Еще 2,4 тысячи тонн произвели рыбаки в море, добавил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

3. Современная Россия – продовольственно-положительная страна, мы продаём больше еды, чем закупаем. Но всё же наш продовольственный импорт довольно велик и почти равен нашему продовольственному экспорту. Читатель Александр Фидель, объясняет, почему этого не следует стыдиться:

https://olegmakarenko.ru/2355726.html?thread=844598030#t844598030

А. В структуру импорта продовольствия входят и занимают значимое место поставки из “союзногосударственной Белоруссии” (речь в данном случае не о кальмарах, хотя и они тоже попадают в статистику). Это понятно, политика, братскую и в значительной мере сельскохозяйственную республику нужно поддержать, дав ей доступ на российский рынок и определенный сегмент на нем. Но говорить о “зависимости” тут не приходится, с политической точки зрения — это внутренний продукт.

Б. Просто огромная номенклатура продовольственных товаров, которые в России не растут по климатическим причинам или делают это крайне плохо — те же бананы, цитрусовые, чай, кофе, табак, многие виды рыб, множество приправ и специй и т.д. и т.п., любой может этот список продолжить. И особо отмечу, что в стоимостном выражении эту куда более ощутимый сегмент, чем в “весовом”.

В. “Статусные” продукты. Да, рыночек он такой — спрос рождает предложение. Есть люди, желающие и имеющие возможность покупать элитные вина и коньяки, хамоны с пармезанами и множество другого, а также кушать в апреле помидоры и молодую картошку (ту самую египетскую, по поводу которой столько стенаний) — и они будут на прилавках. И снова замечу, что эти продукты чисто в силу своей цены занимают значимый сегмент в общем объеме импорта, что никак не сказывается на продовольственной безопасности.

Г. Тут да, те продукты, которые или их аналоги покупать значительно дешевле, чем производить в России. Это, скажем, пресловутое пальмовое масло, которое вполне безвредно и которое СССР жрал миллионами тонн (в приводившихся здесь дневниках Черняева есть эпизод, когда на Политбюро(!) обсуждают нехватку танкеров для ввоза пальмового и подсолнечного масла). В некоторой мере — аргентинская говядина (там коровок просто гоняют круглый год с одного естественного пастбища на другое, а тут — отапливаемые коровники, выращивание и заготовка кормов) и некоторые другие позиции. Плюс по многим позициям для импортозамещения просто нужно время — коровы размножаются и растут далеко не быстро, как свиньи и птица; и фруктовый сад, даже вложив миллиарды, за год не вырастишь.