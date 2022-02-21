Мнение: Россия обречена воевать?

Мне очень тревожно от новости, что завтра Совет Федерации и Госдума будут обсуждать «ситуацию на востоке Украины», а сегодня Владимир Путин созвал внеплановое заседание Совета безопасности России.

Увы, но уже не удивлюсь, если Совет Безопасности проголосует за вторжение армии в Донецкую и Луганскую области Украины. А Совет Федерации дружно проголосует за одобрение использования Вооруженных сил России за пределами Российской Федерации. С целью предотвращения «гуманитарной катастрофы».

Ну а чего удивлять, картинка с беженцами из Донбасса уже готова. Может, их и не так много, как хотелось бы инициатором этой авантюры, но вполне достаточно, что бы заполонить телевизор репортажами о бесчинства украинских фашистов… И СКР уже потрудился, возбудил несколько уголовных дел по событиям на территории Украины.

Можно начинать?

Что-то тревожно мне от мыли, что скоро по городам и весям России могут начать развозить "грузы 200", а пенсионный возраст в стране могут увеличить до 70 лет. Или мои тревоги беспочвенны?

На снимках:

Палаточный лагерь для беженцев с Донбасса в Весело-Вознесенке. Фотография отсюда

Эвакуация жителей самопровозглашенных республик, объявленная 18 февраля. Фотография отсюда

—