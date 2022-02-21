Не только спорт, но и геополитика — NBC News рассказал, чем запомнится Олимпиада в Пекине

По словам NBC News, прошедшая Олимпиада в Пекине войдёт в историю не только благодаря новым спортивным достижениям и эмоциональным моментам. Также эти Игры запомнятся самими жёсткими коронавирусными ограничениями, на которые жаловались некоторые спортсмены, и усилением геополитической напряжённости — от дипломатического бойкота США до обострения украинского вопроса.



AP

В воскресенье 20 февраля в Пекине прошла церемония закрытия Олимпийских игр, «которые войдут в историю благодаря как упорным соревнованиям и эмоциональным моментам, так и своим коронавирусным ограничениям и геополитической напряжённости», пишет NBC News.

Церемония закрытия, которая состоялась на Пекинском национальном стадионе, также известном как «Птичье гнездо», началась с выступления детей, танцующих со снежинками-фонариками в руках. В конце мероприятия светящиеся снежинки взмыли в небо, над стадионом раздался салют и зажёгся девиз: «Один мир, одна семья».

Как отмечает канал, как и открытие зимней Олимпиады, её закрытие проходило в более простом формате по сравнению с летними играми в Пекине 2008 года. Основной упор в своей концепции организаторы сделали на китайских традициях, детях и простых людях. Из-за коронавирусных ограничений билеты на церемонию закрытия не продавались, так что зрителей, попавших на стадион по особому приглашению, было немного.

Пекин, ставший первым в истории городом, который провёл и летнюю, и зимнюю Олимпиады, передал эстафету итальянским городам Милану и Кортина-д’Ампеццо, где игры пройдут в следующий раз в 2026 году.

В своей речи, подводящей итоги Олимпийских игр в Пекине, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высоко оценил спортивный дух участников соревнований: «Вы не только уважали, но и поддерживали и принимали друг друга, даже несмотря на то, что ваши страны разделены конфликтом. Пусть ваш пример солидарности и мира станет вдохновением для политических лидеров во всём мире». Также Бах призвал международное сообщество обеспечить людям равный доступ к вакцинам и «быть быстрее, выше, сильнее — вместе», чтобы положить конец пандемии.

По словам NBC News, прошедшая Олимпиада запомнится не только самыми строгими коронавирусными ограничениями, на которые порой жаловались некоторые спортсмены. Нельзя не отметить и дипломатический бойкот со стороны ряда стран во главе с США, пришедшееся на период проведения Игр усиление напряжённости между Россией и Украиной и громкую «допинговую сагу» с участием 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Кроме этого, как напоминает канал, одной из тем, активно освещаемых СМИ в преддверии Олимпиады, было предполагаемое притеснение мусульманского меньшинства, уйгуров, китайским правительством, которое США даже называют «геноцидом». Пекин неоднократно опровергал все обвинения, а на церемонии открытия пошёл на символичный шаг и выбрал спортсмена-уйгура, чтобы зажечь олимпийское пламя.

В общем медальном зачёте первое место получила Норвегия — страна с населением чуть больше 5 миллионов человек, которая нередко занимает лидирующие позиции в зимних видах спорта. РФ заняла второе место, за ней — Германия, Канада и США. Хозяйка Олимпиады КНР завоевала 15 медалей, при этом на прошлой Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году китайские спортсмены забрали девять медалей.

«Хотя занавес двухнедельной олимпийской драмы опустился, любителям спорта не стоит переживать. Пусть эти Игры и закончились, нас ждёт Паралимпиада в Пекине. Она стартует 4 марта и завершится 13-го», — заключает NBC News.