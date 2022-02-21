 

Комитет Госдумы рассмотрит законопроект об аресте имущества налогоплательщика без суда

21.02.2022, 20:14, Разное
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В четверг, 24 февраля, комитет Госдумы по бюджету и налогам проведет заседание Экспертного совета для обсуждения законопроекта о порядке наложения предварительных обеспечительных мер на имущество налогоплательщика, поскольку эта инициатива вызвала обеспокоенность у представителей бизнеса.

В обсуждении примут участие не только депутаты, но и члены правительства, сотрудники Федеральной налоговой службы, уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители бизнес-объединений и другие эксперты. После этого комитет сформирует свою позицию и направит спикеру ГД.

“Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил провести широкое обсуждение этого законопроекта”, – рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Из-за необходимости концептуального обсуждения законопроекта до первого чтения Комитет не поставил законопроект в календарь законопроектной работы Госдумы на март 2022-го.

Напомним, законопроект об аресте имущества налогоплательщика до решения суда был внесен с ГД правительством в конце прошлого года.



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