Глава Росгвардии: У нас нет границы с Украиной. Это граница американцев

“Мы не граничим с Украиной, у нас нет границы с Украиной. Это граница американцев. Потому что они хозяева в этой стране. А эти все у них – вассалы. И то, что они накачивают их оружием, пытаются создать ядерный арсенал, – нам в будущем это аукнется. Конечно же, признание “республик” обязательно. Нам нужно идти дальше, чтобы защищать свою страну”, – заявил Золотов в ходе обсуждения вопроса о признании незаконных вооруженных формирований “ЛДНР” “независимыми республиками”.

Контекст:

Госдума России 15 февраля приняла обращение к Путину о признании незаконных формирований “ЛНР” и “ДНР” как “независимых республик”.

Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента Украины. В МИД Украины заявили, что признание “ЛДНР” будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: “Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений”.

Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве. Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.

21 февраля стало известно, что главари боевиков “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник после четырех дней резкого обострения ситуации на Донбассе обратились к Путину с просьбой признать “ЛДНР” “республиками”.

Заседание Совбеза РФ по этому вопросу состоялось в тот же день. Оно, вероятно, было записано заранее – СМИ обратили внимание, что часы выступавшего якобы в прямой трансляции министра обороны Сергея Шойгу показывали время, которое не совпадало с реальным на пять часов. Путин по итогам заседания сказал, что примет решение относительно признания “ЛДНР”, но неясно, когда он это сделает.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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