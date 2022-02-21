Саакашвили: Если Путин посмеет сунуться в Украину – это будет концом Российской империи

“[Президент РФ Владимир] Путин не посмеет к вам сунуться, я в этом абсолютно убежден, но даже если посмеет – это будет концом Российской империи! В 2014 году на Майдане я сказал, что здесь закончится Российская империя. И она действительно кончается здесь, в Украине”, – сказал украинско-грузинский политик.

Он назвал украинцев “форпостом Западной цивилизации”.

“От украинцев сейчас зависит и народ Грузии, и Молдовы, и Польши, и Балтии. И мы победим!”, – заявил Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/275504781370440/

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников 8 февраля сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. Независимые наблюдатели это не подтвердили.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

19 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных. По состоянию на 20 февраля Россия не сформировала ударных группировок в местах, где она оцепила Украину, но это не означает, что угрозы нет, сказал Резников.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.

21 февраля по состоянию на 17.00, по данным штаба операции Объединенных сил, боевики 54 раза нарушили перемирие, ранение получили четверо украинских военнослужащих. Известно также о погибшем в Новолуганске мирном жителе.

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