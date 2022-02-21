“Вы будете названы поименно, прокляты поколением нынешним и будущим”. Российская интеллигенция выступила против войны с Украиной

“В течение последних недель главной темой оставалась война. О категорическом неприятии войны, о ее гибельности для страны публично высказывались самые разные люди в России. От интеллигенции до отставных генерал-полковников и экспертов Валдайского форума. Разными голосами звучала одна эмоция – ужас от самой мысли о возможности нового витка войны между Россией и Украиной. Ужас, вызванный пониманием того, что это может произойти на самом деле. Несмотря на страшную цену, которую, несомненно, заплатят за эту войну и Украина, и Россия, руководство РФ продолжает свою гибельную политику, как минимум, не сокращая, а как максимум – наращивая концентрацию войск на границах с Украиной”, – сказано в обращении.

Указано, что официальная риторика России позволяет предположить, что для начала вторжения в любой момент может быть сфабрикован предлог, вплоть до использования прямых провокаций, как это было сделано диктатором Адольфом Гитлером перед вторжением в Польшу в 1939 году.

“В этом случае Украина так или иначе будет обвинена в агрессии, а действия России будут представлены как вынужденный ответ на эту агрессию во имя защиты своей страны и мирных граждан. Но Историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен. Начнется война или нет, на сегодняшний день зависит только от решений и действий политического руководства России. И если вспыхнет большая война, вы, ее поджигатели, будете названы поименно. Вы будете прокляты поколением нынешним и будущим. А кто-то из вас доживет и до трибунала в вашу честь. Тех же, кто выступает против войны, не смогут разделить ни идеологические разногласия, ни полицейские дубинки”, – отмечают авторы обращения.

Конгресс интеллигенции продолжает сбор подписей, на момент написания новости под писмом поставили свои подписи правозащитник Лев Пономарев, политик Леонид Гозман, писатель Дмитрий Быков, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, социолог Лев Гудков, профессор Илья Гинзбург, историк Игорь Чубайс и десятки других известных россиян. С полным списком подписантов можно ознакомиться по ссылке.

Контекст:

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои “срочные” обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 февраля заявила, что оккупанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей “фактически насильно”. 20 февраля она сообщила, что эвакуированные люди лишены права на достойные условия жизни. Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить, закрыты, рассказала она. 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что “эвакуированные” самостоятельно возвращаются домой.

21 февраля стало известно, что главари боевиков “ДНР” и “ЛНР” Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать “ЛДНР” “республиками”.

Путин на заседании Совета безопасности РФ, выслушав тезисы российской пропаганды о “геноциде” на Донбассе, “защите русскоязычных” и о якобы отказе Киева от выполнения Минских соглашений, озвученные российскими топ-чиновниками, заявил, что примет решение относительно просьбы Госдумы признать незаконные вооруженные формирования “ЛНР” и “ДНР” “республиками”.

—