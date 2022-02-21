Камила Валиева опубликовала первый пост после Олимпиады в Пекине: “Низкий вам поклон”

Российская фигуристка Камила Валиева подвела итоги Олимпийских игр в Пекине. Она опубликовала первый пост на своей странице в Instagram после поездки на Олимпиаду, в котором выразила благодарность поклонникам и тренерскому штабу:

Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира.

СПАСИБО ВАМ ВСЕМ!!!! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!!

Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас.

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Публикация от Kamila Valieva (@kamilavalieva26)

Под постом свои комментарии со словами поддержки оставили многие звезды российского шоубизнеса:

Камила, вы совершенно невероятная девушка!! Ваши талант, свет и сила вызывают восхищение!! Мои самые лучшие пожелания и крепкие объятья, – написала Дарья Мороз.

А мы в тебя верим! И восхищаемся твоим талантом и трудолюбием! Пусть это будет самое большое испытание, которое сделает тебя только сильнее и ты уже будешь непобедима!!!! – сказала Мария Кожевникова.

Камила!!! Лучшая! Ты изменила отношение к спортсменам!!! Умничка, – заявил стилист Алексей Столяров.

Напомним, что накануне свои итоги подвела ее тренер Этери Тутберидзе.