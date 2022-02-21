 

12 вариантов, куда пойти на ужин в День защитника Отечества

21.02.2022, 20:05, Разное
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Гранд-кафе Dr. Живаго 

По доброй советской традиции, мужчин здесь угощают бутербродами с рижскими шпротами на бородинском хлебе и аппетитным фирменным холодцом под рюмку кедровой наливки.

 
Ресторан “Бибирево. Пиво, еда, мороженое”

Здесь все олдскульно только на вид. В знаменитой банке из-под экспортной черной икры – совершенно новаторское мороженое из мерцена (“мартовского пива”), подкопченного на буковых опилках, с щучьей икрой и копченой карамелью. Подается также с пивом. А в качестве зрелищ в 23:00 можно будет посмотреть трансляцию матча между Atlético и Manchester United, причем сразу на сорока экранах.

 

Ресторан “Воронеж”

Сразу несколько видов стейков в сете “Мужской выбор” можно будет заказать только в праздничный день. Англетер, стриплойн и кафе-де-пари (вырезка из лопатки) сопровождаются комплиментом – набором настоек с хреновухой, черной смородиной и брусникой.

 

Ресторан “Карлсон” 

Комплиментом для мужчин 23 февраля станет “выбор защитника” – шот водки и классическая закуска: хлеб с салом и соленым огурцом.

 

Ресторан Modus 

Здесь поступят просто – дадут мужчинам 50-процентную скидку на самые желанные мясные позиции: филе-миньон, мачете, стейк рибай из мраморной говядины и стриплойн. Кроме того, каждый гость при заказе позиций из специальной вкладки с мясными блюдами получит в подарок комплимент – коктейль на основе можжевелового полугара и сухого вермута, идеально подходящий к мясу.

 

Грузинское необистро “Такахули”

С 23 по 27 февраля здесь действует исключительное предложение “Полный мяснидзе” – увесистый сет с куриными крылышками по-грузински, свиными ребрами, купатами и двумя пряными соусами к ним, сацебели и ежевичный ткемали. В качестве комплимента (а также для лучшего усвоения такой большой порции мяса) к нему подают “Набор на дорожку”, в который входят три шота: “На старт!” (белая слива – куркума), “Внимание!” (абрикос – копченый мед), “Марш!” (болгарский перец – белый виноград).

 

Ресторан Accenti

23 февраля в 15:00 во внутреннем дворике будут готовить главное мужское блюдо – шашлыки: из бедра индейки, свиной шеи, мраморной говяжьей вырезки и лосося. В качестве комплимента полагаются рюмка граппы и домашний лимонад.

 

Ресторан “КрабыКутабы”

Прикрытое пенным камуфляжем, мощное орудие мирного времени бьет и против скуки, и против излишеств на вчерашнем корпоративе. Коктейль Green canonn на основе водки, лимонного сока и сиропа из петрушки – ударная доза, так что лучше не частить.

 

Ресторан “Китайская грамота”

“Йондзи” означает “мужество”. В коктейле под таким названием бурбон замешан с табачным листом, карамелью и ликером бергамот – такого вы нигде больше не попробуете!

 

Рестораны “Кофемания” 

Мужчины нечасто заказывают десерты, особенно в присутствии прекрасных дам – вроде как сладкое предпочитают женщины, а мужчины больше по мясу. Но если уж они выбирают – то, скорее всего, шоколад, как в элегантном и строгом “Супермене”. В нем брауни с хрустящим слоем из фундука дополнен шоколадным муссом с ромом и начинкой из карамели с маракуйей и бананом.

 

Пекарни Paul

Фигурный шоколад ко Дню защитника Отечества – деликатное напоминание о том, чего женщинам так не хватает: приколотить, смастерить, собрать-разобрать… Шоколадные инструменты (разводной ключ, молоток, плоскогубцы) и “армейские наборы”, которые продаются с 23 февраля во всех пекарнях сети, могут стать сладким дополнением к любому подарку.

 

Рестораны Red Box

23 февраля гостей будет ждать специальное меню: жареный рис с кальмарами в соусе том ям, острые бобы эдамаме с хрустящим чили, ролл с тунцом с гуакамоле и томатной сальсой и десерт “Медведь”, переодетый в камуфляж.

 



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