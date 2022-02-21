 

Петербуржцев обяжут дважды платить за новые трамваи в городе

21.02.2022, 20:00, Новости дня
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Смольный намерен потратить на новые трамваи 11,6 млрд рублей.

Правительство Санкт-Петербурга намерено организовать рекордную закупку трамваев. Речь идет о 200 единицах данного вида общественного транспорта. Комитет по транспорту отвечает за приобретение 81 из них. На это планируется потратить 11,6 млрд рублей через лизинг федерального инфраструктурного кредита.

«Одним из условий получения инфраструктурного кредита было наличие 50% и более от всего проекта за счёт внебюджетного источника, в качестве которого выступает лизинговая закупка», — говорит собеседник “ДП” в Комтрансе.

Своим решением о лизинге правительство Петербурга фактически обязывает горожан платить за новые трамваи дважды. Часть денег с процентами пойдет лизинговой компании из бюджета, а вторая – на погашение федерального кредита.

Таким образом, Смольный разрешил частным финансовым структурам зарабатывать за счет городского бюджета. Но одновременно с этим сокращаются расходы казны на другие социальные направления – строительство школ, детских садов и больниц. О нехватке этих учреждений говорил еще в прошлом году сам губернатор Александр Беглов на заседании ЗакСа.

Ранее отмечалось, что нынешний градоначальник подсадил Северную Столицу на кредитную иглу федерального центра. Очередной заем лишь усугубит положение.



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