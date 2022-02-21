 

Виталий Милонов раскритиковал деятельность миротворцев ООН в Мали

21.02.2022, 19:20, Разное
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Сотрудники миротворческой миссии ООН в Мали не способствуют урегулированию ситуации в республике. Такое заявление сделал депутат российского парламента Виталий Милонов.
Он считает, что без миротворцев ситуация в африканской стране была бы гораздо лучше. Миссии ООН следует покинуть территорию Мали, поскольку местные власти сами вправе решать, кого привлекать для обеспечения безопасности.

«Это миссия, которая позволяет террористам себя чувствовать вполне комфортно, каждый раз прикрываясь этой миссией, когда им надо. Поэтому для меня это большая загадка — смысл и функционал этой миссии на территории Мали», – заявил депутат.

Милонов также отметил, что группа российских инструкторов, которые работают в африканской стране, действует гораздо эффективнее.

«Очевидно, та группа российских военных специалистов, которая находится в Мали, это группа людей, которые оказывают эффективную силовую и консультационную поддержку. Они делают это результативно в области защиты правительства Мали. И то, что сделала группа российских военных консультантов, не удавалось сделать французам и их союзникам на протяжении многих лет», – подчеркнул парламентарий.

Российские специалисты, которых на Западе принято считать сотрудниками «ЧВК Вагнера», по просьбе малийских властей занимаются обучением местных военных, а также сотрудников правоохранительных органов. Армия Мали проводит масштабную операцию против радикальных формирований, распространившихся в регионе Сахель при попустительстве миротворцев.



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