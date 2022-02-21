Мнение: США заваливают мир спамом, операционка для старых компьютеров и банкротство производителя имплантов

1. К вопросу о том, какая страна лидирует в сфере киберпреступности. Больше всего мошеннического спама в мире поступает из США. Россия же, напротив, является одной из главных жертв мошенников-спамеров:

https://lenta.ru/news/2022/02/17/spam/

Примерно каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании ESET, аналитики которой подготовили отчет о наиболее серьезных угрозах информационной безопасности в 2021 году.

Оказалось, что преступники чаще всего отправляют письма из США (16 процентов от общего числа электронных посланий), Японии (13,3 процента) и Китая (9,6 процента). России в первой пятерке не оказалось.

Зато, согласно данным аналитиков ESET, страна вошла в топ-5 списка государств с самыми высокими объемами входящего мошеннического спама. На первом месте в этом рейтинге оказался Китай (56 процентов поступающих писем отправляются в корзину как нежелательные), следом расположились Сингапур, Аргентина и Индия. Показатель доли спама для России составил 18-27 процентов.

2. Гугл выпустил операционную систему для старых слабых компьютеров. Которая, как заявляют разработчики, не будет тормозить даже на древних «ПК для учёбы». Называется «Chrome OS Flex»:

https://www.cnews.ru/news/top/2022-02-16_google_sozdala_novuyu_os_dlya

Лично я настроен довольно скептически. Гугл вот уже много лет не может выпустить даже сколько-нибудь быстрый браузер. Наивно было бы надеяться, что Гугл справится с более сложной задачей выпуска быстрой операционной системы.

3. Гримасы передовой американской медицины:

https://naukatv.ru/news/obankrotivshayasya_kompaniya_ostavila_sotni_lyudej_c_implantami_v_golove_bez_tekhpodderzhki

Обанкротившаяся компания оставила сотни людей c имплантами в голове без техподдержки.

У некоторых пациентов устройства, вживленные в глаз или мозг, уже не работают, у других проявились болезненные и опасные побочные эффекты.

В 2020 году технологическая компания из США Second Sight Medical Products, разрабатывавшая и производившая зрительные импланты, приостановила свою деятельность. А в феврале этого года фирма войдет в состав более крупной компании, которая разрабатывает совсем другое медицинское оборудование.

За 20 лет своего существования Second Sight успела установить зрительные импланты в головы около 350 человек. Теперь эти люди остались с устройствами, которые были вживлены в мозг или в сетчатку глаза, без технической и медицинской поддержки, пишет Ieee Spectrum.

Импланты ломаются, устаревают — что будет с людьми, неизвестно. Также у большинства проявляются разные побочные эффекты: воспаление, инфекция, головокружения, боль или даже необходимость хирургического вмешательства. При этом удаление устройства из тела может быть болезненным и дорогостоящим.

Нейронные импланты — устройства, которые взаимодействуют с нервной системой человека либо на периферии, либо в мозге, — являются частью быстро растущей отрасли медицины. Некоторые технологии хорошо себя зарекомендовали — например, стимуляторы глубокого мозга, уменьшающие тремор у людей с болезнью Паркинсона.

Было бы неплохо, чтобы подобный киберпанк было ограничен на законодательном уровне: при установке импланта пациент должен получать подробную документацию, чтобы даже после банкротства разработчика можно было продолжать поддерживать имплант в другой клинике. Разумеется, неподдерживаемые или неоправданно сложные в ремонте/замене импланты должны быть запрещены.