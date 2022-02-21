 

В Москве открылись 12 пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев

21.02.2022, 18:50, Разное
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Штаб по сбору помощи открылся в ресурсном центре “Мосволонтер” по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. С адресами остальных 11 центров можно ознакомиться на сайте “Душевная Москва”.

Необходимо приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Для детей можно оставить разные игрушки, книги и канцелярские товары. Также можно принести бутилированную воду, сухое детское питание, полотенца и постельные принадлежности, канцелярские товары.

Важное условие: предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, а продукты – с действительным сроком годности и длительным сроком хранения.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи может каждый желающий.

Штаб работает ежедневно с 10 до 19 часов. По вопросам можно позвонить по телефону горячей линии: +7 (800) 200-34-11.

Напомним, что в Россию прибыли уже более 60 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской республик. Готовность принять их выразили 26 российских регионов.



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