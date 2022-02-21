Князь Альбер II дал новый комментарий о здоровье княгини Шарлен

Княгиня Монако Шарлен, пропустив ряд важных государственных мероприятий, по-прежнему не появляется на публике, из чего подданые и журналисты делают вывод – курс лечения Ее Светлости еще не закончен. Новости о состоянии здоровья 44-летней монаршей особы поступают скупые, поэтому неудивительно, что при любом удобном случае представители СМИ интересуются, как себя чувствует княгиня.

Супруг Шарлен, 63-летний князь Альбер, снова ответил на волнующий миллионы вопрос в интервью местному изданию Monaco Matin. Как и прежде, князь был немногословен, но позитивен.

Она чувствует себя намного лучше, и я надеюсь, что очень скоро вернется в Монако, – сказал князь Альбер и добавил, что княгиня “идет на поправку и ее состояние удовлетворительно”.

Князь Альбер II с детьми на празднике Святой Девоты, январь 2022 года Княгиня Шарлен с семьей, ноябрь 2021 года

25 января Шарлен, княгине Монако, супруге правящего монарха князя Альбера II и матери законных наследников престола, исполнилось 44 года. Судя по всему, свой день рождения Ее Светлость встретила без связи с внешним миром. Во всяком случае, вопреки традиции, в этот день в ее официальном аккаунте в Instagram вместо нового портрета появилось поздравление от членов фонда Шарлен. Это еще больше укрепило уверенность в том, что Шарлен действительно находится в закрытом учреждении Paracelsus Recovery в Швейцарии, где лечат от наркотической, алкогольной и прочих зависимостей, а также расстройства психики, как раньше писали европейские газеты.

Представители княжеского дома не подтверждают, но и не отрицают результаты журналистского расследования. При этом князь вместе с детьми на рождественские каникулы отправился кататься на лыжах в Альпы, недалеко от того места, где, как утверждают СМИ, проходит лечение Шарлен.

Напомним, что последний раз княгиня была замечена со своими детьми и мужем в день своего возвращения из Африки 8 ноября 2021 года. Однако воссоединение с семьей было недолгим. Меньше чем через две недели она уехала из княжества, по словам мужа, туда, где будет “отдыхать” и приходить в себя.