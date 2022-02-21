Ученые: мозг девочек с аутизмом отличается от мозга мальчиков-аутистов

Расстройства аутистического спектра пока не излечиваются полностью, однако новое исследование показало, что ранняя диагностика дает много шансов на улучшение поведенческих симптомов детей.

В ходе исследования ученые Стэнфордского университета пришли к выводу, что во время постановки диагноза «аутизм» следует учитывать гендерный аспект. РАС встречается в 4 раза чаще у мальчиков, чем у девочек. К тому же, у девочек симптомы расстройства не такие сильные, как у мальчиков, вследствие чего врачебная диагностика задерживается.

Специалисты проработали алгоритм, с точностью до 87 процентов отличающий снимки мальчиков-аутистов от снимков девочек. Затем аутистические паттерны получили подтверждение после сопоставления со снимками 976 детей без РАС.