Садоводов предупредили о мошенниках перед новым дачным сезоном

С приходом весны активизировались мошенники, которые выбирают своими жертвами садоводов. Злоумышленники могут продавать несуществующие растения или обычные саженцы под видом редких сортов, предупредил главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

«Удивительно, но встречаются откровенные жулики, которые даже не все растения в лицо знают. Помню аферистов, которые торговали картошкой, которую якобы можно выращивать на подоконнике. Рекламная картинка была просто восхитительна: обильная россыпь клубней под зеленью фикуса Бенджамина. Вы думаете они ничего не продали? Или потом понесли хоть какую-то ответственность? А всевозможные грибницы для подоконника?! (…) Кто в школе ботанику прогуливал, купили, попробовали, написали письмо прокурору с требованием принять меры», – отметил Туманов в статье на сайте издания.

Он предупредил, что покупать семена и саженцы следует у проверенных поставщиков, а не у тех, кто «дурачит доверчивых садоводов ворованными в интернете картинками».

Ранее дачникам объяснили условия уплаты налога при продаже своих овощей.