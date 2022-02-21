 

Садоводов предупредили о мошенниках перед новым дачным сезоном

21.02.2022, 18:13, Новости дня
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С приходом весны активизировались мошенники, которые выбирают своими жертвами садоводов. Злоумышленники могут продавать несуществующие растения или обычные саженцы под видом редких сортов, предупредил главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов.

«Удивительно, но встречаются откровенные жулики, которые даже не все растения в лицо знают. Помню аферистов, которые торговали картошкой, которую якобы можно выращивать на подоконнике. Рекламная картинка была просто восхитительна: обильная россыпь клубней под зеленью фикуса Бенджамина. Вы думаете они ничего не продали? Или потом понесли хоть какую-то ответственность? А всевозможные грибницы для подоконника?! (…) Кто в школе ботанику прогуливал, купили, попробовали, написали письмо прокурору с требованием принять меры», – отметил Туманов в статье на сайте издания.

Он предупредил, что покупать семена и саженцы следует у проверенных поставщиков, а не у тех, кто «дурачит доверчивых садоводов ворованными в интернете картинками».

Ранее дачникам объяснили условия уплаты налога при продаже своих овощей.



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