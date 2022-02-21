Путин: Решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня.
Об этом информирует ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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