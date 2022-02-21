 

Путин: Решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня

21.02.2022, 18:13, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня.

Об этом информирует ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.

Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.



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