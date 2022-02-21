Шойгу призвал признать ДНР и ЛНР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что однозначно необходимо признать Донецкую и Луганскую народные республики.

«Нам не оставили выбора, однозначно надо признавать ДНР и ЛНР», – передает его слова РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.

Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.