Пальто или топ. С чем можно носить модную модель джинсов

Есть несколько фасонов джинсов, которые, независимо от модных тенденций, многие женщины всегда имеют в своем гардеробе. К наиболее популярным относятся мом, или “мамины”, джинсы. Они были особенно популярны в 80-е. Их отличает высокая талия, более свободная посадка на бедрах и зауженные книзу штанины.

Сегодня они вновь в тренде, и в современной интерпретации у них более прямые штанины. С наступлением весны модницам будут интересны идеи образов, которые вдохновят их на создание собственных стильных комбинаций с джинсами мом, помогут сохранить свежесть популярной модели и не дадут устать от нее благодаря множеству вариантов.

С искусственной шубой

Идеальный вариант с модными джинсами на переходный период – это их сочетание с массивными лоферами и шубой тедди из искусственного меха. Это удачное решение для уличного образа.

Классика

Если хочется сочетать джинсы с кроссовками, лучше выбрать что-нибудь винтажное. Сложно найти более классическую модель, чем кеды с полосками.

Минималистические ботинки

Джинсы мом также великолепно смотрятся с ботильонами. Для создания минималистического образа можно добавить черный топ и серое пальто. Сочетание черной кожи и выбеленного денима всегда смотрится очень эффектно.

Базовые топы

Такие топы с лямкой на шее напоминают о теплой погоде. Туфли на каблуках с ремешками в сочетании с джинсами мом — именно то, что будет на пике моды летом 2022 года.

Яркие элементы

Если хочется сделать джинсы мом забавными, то добавление яркого элемента будет прекрасным решением. Например, зеленого жакета в клетку. Один из главных трендов этого года – травянисто-зеленый цвет. Хлопковые джинсы прямого кроя с высокой посадкой в стиле 90-х выглядят очень элегантно.

Простые фасоны

Трудно найти жакет, который бы не подошел к таким джинсам. Чтобы создать весеннее настроение, можно надеть носки под сандалии и подвернуть джинсы. отличным решением будет простая рубашка оверсайз из смесовой шерсти. Этот жакет имеет тонкую текстуру букле, которая выглядит очень дорого. Длинные высокие синие джинсы идеальны во всем: от посадки до цвета.

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Эффектное пальто

Эффектное пальто с джинсами мом всегда производит вау-эффект. Черное пальто с поясом и воротником из искусственного меха, которое можно увидеть на главном фото, идеально подходит для такого образа.

Кожаный плащ

Чтобы получить шикарный наряд, к джинсам мом можно добавить высокие каблуки, кожаный плащ и клатч. Солнцезащитные очки завершат модный образ.

Свободные джинсы с массивными кроссовками

Чтобы создать идеальный образ для выходных, следует выбирать самые свободные джинсы, которые только есть в гардеробе, и сочетать их с массивными кроссовками. Фаворитами сегодня являются свободные потертые джинсы с высокой посадкой и широкими штанинами.